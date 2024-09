Jannik Sinner ha vinto gli Us Open, mai nessun italiano come lui

Jannik Sinner ha conquistato gli US Open 2024, uno dei quattro tornei del Grande Slam, battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5. Questo successo rappresenta la seconda vittoria in uno Slam per il tennista italiano, dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio. La finale si è rivelata un dominio di Sinner, che non ha mai permesso a Fritz di entrare veramente in partita. Mentre per Fritz era la prima finale in uno Slam, Sinner si conferma uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

Il primo italiano a vincere due Slam

Con questa vittoria, Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano, diventando il primo tennista del Paese a vincere due tornei del Grande Slam nell’Era Open, iniziata nel 1968. Prima di lui, solo Adriano Panatta (Roland Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland Garros 2010) e Flavia Pennetta (US Open 2015) avevano vinto un singolo Slam. Sinner ha ora raggiunto un traguardo che solo Nicola Pietrangeli aveva ottenuto prima dell’Era Open, con due vittorie al Roland Garros nel 1959 e 1960.

Una stagione straordinaria

Il 2024 si sta rivelando la miglior stagione della carriera di Jannik Sinner. A soli 23 anni, è al primo posto della classifica mondiale e ha vinto tutti i sei tornei in cui ha raggiunto la finale. La vittoria agli US Open rafforza ulteriormente la sua leadership, con un bilancio impressionante di 55 vittorie e solo 5 sconfitte. Grazie a questo trionfo, Sinner guadagnerà 3,6 milioni di dollari e 2.000 punti nella classifica ATP, consolidando ulteriormente il suo primato.