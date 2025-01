Implacabile Jannik Sinner! In 1h 48′ ha battuto De Minaur in 3 limpidi set: 6-3, 6-2, 6-1. Decima vittoria in altrettanti confronti diretti. Venerdì 24 gennaio affronterà In semifinale l’americano Ben Shelton alle 9.30. Sinner è entrato in modalità “seconda settimana”. Ha servito il 64% di prime ottenendo l’84% dei punti. Il malessere con Rune è un ricordo. Sinner si è presentato in Arena in piena salute. Ha messo a segno la sua miglior partita del torneo. Ne è uscita una partita più facile del previsto. De Minaur ha sofferto oltremodo l’accelerazione di rovescio lungolinea di Sinner, il ritmo dell’altoatesino, le smorzate e il servizio. L’azzurro ha utilizzato le prime partite degli Slam per carburarsi, poi man mano è entrato in condizione. Con De Minaur ha iniziato veramente a fare sul serio. È tornato ad essere la macchina da tennis che conosciamo.

Una lezione di tennis

Primo set, inizio alle 10.28 (ora italiana). La Rod Laver Arena bombata. Sinner vince il primo game, non il secondo (1-1). Ma vince il terzo con un ace (2-1) e il quarto con ritmo (3-1) e il quinto con uno splendido rovescio lungolinea. Sciupa il sesto (4-2) ma rimedia subito (5-2) per poi cedere di nuovo (5-3). Ma al nono game chiude agevolmente (6-3). Primo set vinto in 38 minuti. Secondo set, parte bene Jannik (1-0), raddoppia col servizio (2-0) ma de Minaur non molla (2-1). Sinner fa suo comunque il quarto game (3-1). Inizia la seconda ora di gioco. Ritmo elevato. Jannik impone il 4-1 col dritto ritrovato e il 5-1 coi passanti ma regala il settimo (5-2). Sinner va al servizio e vince il set (6-2) in 40 minuti.

Terzo set capolavoro

Terzo set al via dopo un’ora e 21 minuti di gioco.Al servizio l’australiano ma Sinner vince il primo gamer poi il secondo (2-0). Colpi piatti ,puliti e Jannik e fa suo anche il terzo (3-0) ed anche il quarto (4-0). Ma de Minaur si aggrappa all’orgoglio e accorcia (4-1). Ma non va basta. Sinner rimedia immediatamente e va sul 5-1, e poi firma il 6-1 che vale set, match, semifinale degli Australian Open. A fine match l’azzurro ha espresso la sua soddisfazione, ha reso omaggio a de Minaur ed elogiato il pubblico sottolineandone la sportività.