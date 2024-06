Jannik Sinner, il giorno perfetto. Storico. Per l’azzurro e per lo sport italiano. È, matematicamente, il numero 1 del mondo. Il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere un risultato del genere. La notizia della incoronazione è arrivata nel corso del match vittorioso e sofferto col bulgaro Dimitrov. Il tennista azzurro approfitta del ritiro di Djokovic (infortunio) e così l’ha superato nella classifica Atp. Jannik è il tennista più forte del mondo. Il serbo, che un anno fa, aveva trionfato a Parigi, dunque cede il trono all’unico rivale che è riuscito a batterlo 3 volte negli ultimi 4 precedenti. Nole si è fermato nella classifica a 8.360 punti, mentre Sinner è già volato a quota 9.125 punti. L’incoronazione ufficiale scatta lunedì 10 giugno. Sinner lunedì diventerà il 29esimo tennista a issarsi al vertice della classifica mondiale da quando nel 1973 è stato introdotto il sistema compiuterizzato. Djokovic perde la corona dopo 427 settimane al vertice. La detronizzazione ha tutto il sapore di un passaggio di consegne.

Jannik Sinner è in semifinale

L’azzurro ha superato in 3 set il bulgaro Dimitrov, già battuto nella finale di Miami e conquista la semifinale del Roland Garros in un giorno che passerà alla storia. Un giorno magico: doppio successo, semifinale e n.1. Match sofferto. Una battaglia di due ore e mezza : 6-2, 6-4, 7-6.

Il cammino al Rolland Garros

L’esordio parigino risale a lunedì 27maggio dopo 4 settimane lontano dai campi di gioco per un problema all’anca. C’era curiosità per vedere se il ragazzo di San Candido aveva realmente recuperato e per verificare il suo approccio sulla terra rossa. E la prima settimana al Roland Garros ha dato risposte positive: quattro partite, quattro vittorie. Raramente in difficoltà. Aversari comunque tosti per la loro imprevedibilità. Giocare contro l’aspirante n.1 del mondo ha messo loro le ali. Ma non è bastato. Li ricordiamo.