Azzurre, che cuore! Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in semifinale di Bjk Cup (la Coppa Davis femminile) dopo due rimonte da brividi. Nel quarto di finale con la Cina hanno perso entrambe il primo set poi sono risalite con una tenacia e caparbietà ammirevoli. Azzurre mai dome. Annichilito il pubblico del Palasport di Shenzhen, la Silicon Valley cinese, sorpreso e in fondo sportivamente ammirato dalla determinazione delle azzurre. Venerdì prossimo, Eli e Jas alle 11 (ora italiana) cercheranno il pass per la finale di domenica. Se la meritano. Hanno lottato complessivamente per cinque ore e 43 minuti contro le padrone di casa e anche quando il destino sembrava segnato non hanno mai mollato onorando i valori dello sport, sfoderando tutto l’orgoglio di una Nazionale campione in carica. La Ct Tathiana Garbin euforica: “È stata una giornata con un carico enorme di emozioni perché vincere in casa delle cinesi decise a battere le campionesse italiane, è stato davvero speciale”.

Elisabetta, la guerriera marchigiana

Elisabetta Cocciaretto, 24 anni, marchigiana di Ancona, ha saputo rimediare al flusso negativo di un match iniziato sotto una cattiva stella (l’aggressività della Yuan sembrava incontenibile) e con tenacia e freddezza l’azzurra ha confezionato una rimonta epica conclusa dopo 2h51’ ed un punteggio che dice tutto: 4-6, 7-5, 7-5. Ha commentato a fine match: “Sono felice di aver lottato, giocare per il proprio Paese è sempre speciale”.

Jasmine, l’indomita toscana

Jasmine Paolini, 29 anni, toscana della provincia di Lucca, finalista l’anno scorso sia al Roland Garros che a Wimbledon, ha faticato più del previsto per domare la Xinyu Waing, n.34 Wta e nativa proprio di Shenzhen; perso il primo set (4-6) Jasmine sembrava abulica, poco reattiva, lontana dal suo standard abituale. In altre parole: irriconoscibile. Poi, improvvisa, è esplosa la sua feroce volontà di ribellarsi alla sconfitta. Ed è cominciata un’altra partita conclusa in 2h52’ con questi parziali:4-6, 7-6 (4), 6-4, Ergo, Italia-Cina 2-0. Risultato acquisito per cui il doppio non è stato giocato. Buon segno.