Nella notte italiana la Juventus di Igor Tudor, appena uscita dal Mondiale per Club, ha messo a segno il primo colpo di mercato con l’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese su cui avevano messo gli occhi più squadre, tra queste anche il Napoli di Antonio Conte. La società bianconera targata Damien Comolli ha raggiunto l’intesa di massima con il calciatore, dopo i contatti costanti che si sono intensificati nelle ultime ore. Superato anche l’ultimo scoglio delle commissioni degli agenti, che si sono allineati alla volontà del giocatore, l’attaccante in uscita a parametro zero dal Lille ora è pronto a diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, guadagnando 6 milioni più 2 di bonus. Scopriamo qualcosa su di lui, la carriera, i numeri e la vita privata del nuovo attaccante della Juventus.

Jonathan David, età, dove e quando è nato e carriera

Jonathan Christian David è nato a Brooklyn, New York, il 14 gennaio 2000. Ha 25 anni ed è alto 178 centimetri. Nasce da genitori haitiani, ma dopo soli tre mesi si trasferisce a Port-au-Prince, capitale di Haiti. A 6 anni si trasferisce nuovamente con la famiglia ad Ottawa, in Canada. L’attaccante possiede infatti sia la cittadinanza statunitense che quella canadese. Ha poi deciso di vestire i panni della nazionale canadese e dal 2018 gioca stabilmente in prima squadra. Dopo essere cresciuto nei settori giovanili dell’Ottawa Gloucester e dell’Ottawa Internationals, David nel 2018 viene acquistato dal Gent, squadra belga con cui debutta come professionista.

Alla sua prima stagione da professionista, David si fa notare realizzando 14 reti in 43 partite. Nella stagione successiva l’attaccante gioca da assoluto protagonista con la maglia del Gent, diventando capocannoniere del campionato con 18 marcature. Nel 2020, David passa al Lille per 30 milioni di euro. Qui arriva la sua consacrazione: con i francesi l’attaccante si mette in mostra segnando 109 goal in 223 presenze, quasi una rete ogni due presenze, contribuendo anche alla vittoria della Ligue 1 nella stagione 2020-2021. Giocando con grande abilità, tecnica e velocità sia da seconda punta che da centravanti, David dimostra grande costanza e un fiuto per il gol non indifferente. Nello specifico, nell’ultima stagione disputata con la maglia del Lille, David ha messo a segno 25 gol e 12 assist in 49 partite. Con la nazionale canadese, invece, l’attaccante ha segnato 36 reti in 68 partite.

Jonathan David, la vita privata del nuovo attaccante bianconero

L’ormai ex attaccante del Lille, e nuovo centravanti della Juventus, è particolarmente riservato riguardo alla sua vita privata. Infatti, non si hanno informazioni sulla sua compagna o altri dettagli utili a costruire il profilo privato di David. Sui social, però, e in particolare sul suo profilo Instagram (@jodavid), l’attaccante può contare su oltre 340mila followers, destinati naturalmente ad aumentare dopo il suo arrivo alla Continassa, dove nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche.