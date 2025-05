Per la Juventus il nome del nuovo allenatore sembra già essere deciso: dalla Rai arriva l’annuncio che non lascia dubbi

Sono i giorni delle riflessioni per la Juventus, i giorni in cui decidere che strada prendere. Molto, se non tutto, dipenderà dal finale di stagione: con o senza Champions non è questione secondaria quando si tratta di scegliere che calciomercato fare e ancora di più è fondamentale quando si va a decidere chi sarà il nuovo allenatore.

Dopo l’addio di Thiago Motta, Igor Tudor non è riuscito a dare continuità alla formazione bianconera e le possibilità di permanenza si sono abbassate dopo la sconfitta di Parma. Dopo la vittoria con il fanalino di coda Monza, Bologna e Lazio faranno capire ora che finale di stagione sarà per la Juventus e se arriverà il quarto posto. Poi toccherà prendere la decisione sulla panchina bianconera ed allora di nomi in ballo non ce ne sono poi tanti.

Tudor può giocarsi le sue carte facendo uno sprint senza pecche in queste ultime quattro giornate, mentre il Mondiale per il club è troppo lontano per poter pensare che possa cambiare le sorti del tecnico croato. Gli altri nomi? Uno su tutti, quello che a Torino vogliono quasi tutti: Antonio Conte. Lo conferma anche il giornalista della Rai Massimo Paganini intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ su Calciomercato.it.

Juventus, Conte è il nome che mette d’accordo tutti

Conte alla Juventus, questa l’idea che a Torino stanno cullando, ma con un ostacolo non di poco conto da superare: Aurelio De Laurentiis.

“Ha pagato Thiago Motta per tutti, però il mercato non è stato dei migliori – dice Paganini sulla stagione della Juventus – . Douglas Luiz e Koopmeiners non hanno reso per l’investimento fatto. Sarà decisivo per la Juve capire chi sarà il prossimo tecnico. Tutte le strade portano a Conte, che genererebbe un entusiasmo incredibile, ma trattare con De Laurentiis non sarà semplice“.

E non sarà semplice anche in virtù di un contratto fino al 2027 che non prevede vie d’uscita. Il fatto che il Napoli sia in piena corsa scudetto complica e rimanda eventuali approcci, mentre la prossima settimana o quella successiva dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Conte e il presidente del Napoli. Sarà quello che farà capire se andranno avanti insieme o si metterà fine all’avventura del tecnico salentino. In quest’ultimo caso la strada sembra già tracciata con il ritorno a Torino di Conte.