La Juventus lavora già al prossimo anno ed ha pronti quattro colpi di mercato: c’è anche l’annuncio in diretta

Un ko che fa male, una sconfitta che complica i piani bianconeri e toglie quelle (poche) certezze che Tudor era riuscito a costruire. La Juventus perde a Parma e fa emergere nuovi dubbi sulla stagione bianconera.

Prima della sfida del Tardini, le quotazioni della conferma di Tudor erano in rialzo, ora è tutto azzerato: chi sarà il prossimo allenatore della Juve? Una domanda che, ad oggi, non ha risposta. Non lo è, appunto, il tecnico croato, le cui possibilità sono crollate dopo il ko emiliano. Non lo è, almeno per ora, Antonio Conte, il cui profilo raccoglie consensi unanimi sia tra la tifoseria che all’interno della stessa società. Non lo sono neanche gli altri allenatori che sono stati accostati alla Vecchia Signora.

Per avere una risposta certa bisognerà aspettare almeno la fine del campionato, anche per capire che tipo di mercato potrà fare la Juventus, quale sarà il budget a disposizione di Giuntoli per costruire la nuova rosa. Difficile si aspetti oltre, alla fine del Mondiale per club, perché vorrebbe dire iniziare la stagione con molto ritardo. Ed allora ancora un mese per capire chi siederà sulla panchina bianconera, anche se la società sta già lavorando al futuro e al mercato.

Juventus, Giuntoli ha pronti quattro colpi

Quattro colpi almeno, di livello alto, per far tornare la Juventus al vertice in Italia ed Europa. È questo il programma bianconero, stando a quanto raccontato da Giovanni Albanese nel corso del suo intervento a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Quattro colpi di alto livello per costruire una rosa da scudetto: “La dirigenza, anche durante il periodo di crisi con Motta, ha sempre puntato sul valore della rosa. Per cui – ha spiegato il giornalista della Gazzetta dello Sport – se venisse confermato il progetto tecnico-sportivo dell’estate scorsa, credo che possano arrivare quei 3-4 tasselli di altissimo livello per portare la rosa nelle condizioni di affrontare l’Europa che conta con la serenità necessaria di un grande club“.

Un club come la Juventus che vuole arrivare in fondo anche in Champions. Se non dovesse andare così, ci sarebbe un’altra strada da percorrere: “Una rivoluzione totale, ma significherebbe non aver centrato la Champions. E questo porterebbe a far saltare anche altri equilibri nell’area sportiva“. Insomma, sarebbe un programma molto più drastico con anche Giuntoli in bilico. Uno scenario che in casa bianconera nessuno si augura.