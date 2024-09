Juve, dietrofront clamoroso e ufficialità in arrivo: cosa è successo nelle ultime ore

Dietrofront clamoroso per la Juventus, manca ormai soltanto l’ufficialità: il racconto di quel che è accaduto nelle ultime ore

In campo il passo non è ancora spedito come ci si immaginava, ma la Juventus targata Thiago Motta pian piano prende forma. Una squadra frutto di una vera e propria rivoluzione estiva che ha cambiato completamente il volto della rosa bianconera.

Di addii eccellenti ce ne sono stati diversi, partendo da Chiesa che ha lasciato Torino per andare a cercare fortuna e consacrazione in Premier League, dove ora sgomita in cerca di spazio con il Liverpool. A salutare quest’estate è stato anche Wojciech Szczesny: il portiere polacco, dopo l’arrivo di Di Gregorio, ha deciso di rescindere il contratto con la Vecchia Signora e ritirarsi dal calcio giocato.

Una scelta che è pronto a rimangiarsi. Le ultime indiscrezioni raccontano, infatti, di un accordo ormai trovato con il Barcellona per il ritorno in campo. Una possibilità nata dopo il grave infortunio accorso a ten Stegen: il portiere tedesco ha riportato la frattura del tendine rotuleo ed ha praticamente terminato già la stagione. Per i blaugrana, alle prese con le minacce e gli insulti alla famiglia di Yamal, si è aperta la necessità di trovare un nuovo estremo difensore tra gli svincolati e la scelta è ricaduta su Szczesny.

Juventus, dietrofront Szczesny: perché ha detto sì il Barcellona

Il portiere polacco, che nell’annunciare l’addio al calcio aveva parlato di una mancanza di stimoli, avrebbe già detto sì alla proposta del Barça e si attenderebbe ora soltanto l’ufficialità dell’accordo.

A parlare di quanto sta accadendo tra l’ex Juventus e il Barcellona è un giornalista polacco, Dominik Wozniak, intervenuto ai microfoni del programma ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it. Un intervento nel corso del quale, Wozniak ha raccontato il grande clamore che la notizia ha avuto sui media polacchi, ma anche chi ci sarebbe dietro la decisione di accettare la corte da parte dei blaugrana.

“In Polonia in questo momento si scherza molto sul fatto che la decisione finale dipenderà in realtà da Marina, la moglie di Szczesny“. Questioni di famiglia quindi per l’ex numero 1 anche di Arsenal e Roma che quindi potrebbe concedersi un’ultima avventura con un club importante come quello catalano. Come detto, l’accordo dovrebbe essere già stato trovato e prevederebbe un contratto annuale per l’estremo difensore. Un’affascinante “last dance” per Szczesny, come l’ha definita Wozniak, con il portiere che vuole regalarsi un ultimo indimenticabile ‘ballo’ prima di dire addio, questa volta definitivamente, al calcio giocato.