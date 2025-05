Per Dusan Vlahovic la scelta sul futuro sembra davvero assurda: l’annuncio lascia tutti di stucco, nessuno se l’aspettava

Il futuro chiama e per Dusan Vlahovic ha una destinazione incognita, ma con una certezza: non sarà a Torino. Il motivo è da ricercare nel contratto con la Juventus: la scadenza 2026 impone una scelta immediata, l’ingaggio che il prossimo anno salirà a 12 milioni di euro indica chiaramente quale sarà questa scelta.

Via da Torino, niente più numero 9 bianconero perché i contatti (pochi per la verità) non hanno portato alla fumata bianca per il rinnovo: no al prolungamento con riduzione dell’ingaggio da parte del calciatore, il suo entourage non ha mai aperto a questa possibilità ed allora l’addio è già scritto. Sarà cessione senza alcuna sorpresa, anche se sorprendente potrebbe essere la destinazione.

Qui si entra nel campo delle ipotesi ed allora diventa impossibile non citare la Premier League: dall’Arsenal al Manchester United sono tante le squadre inglesi che hanno bisogno di un centravanti per il prossimo anno, nessuna però – almeno per il momento – si è mossa in maniera concreta per Vlahovic, avendo come obiettivi principali altri bomber. Ed allora la nuova destinazione del serbo può essere sorprendente.

Vlahovic via dalla Juve: la destinazione sorprende

Il numero nove della Juventus ha la voglia e l’ambizione di sbarcare nel campionato più importante d’Europa, ma ad oggi la pista più concreta porta da un’altra parte: è la Turchia, con Fenerbahce e Galatasaray, ad aver bussato alla porta della società bianconera.

Lo ha fatto il Fenerbahce di Mourinho: sono pronti 35-40 milioni di euro per portare Vlahovic ad Istanbul, anche se da Torino sperano di racimolare qualcosa in più e puntano ai 50 milioni, cifra decisamente elevata per un calciatore in scadenza di contratto e reduce da una stagione non propriamente positiva.

Eppure in Turchia sembra esserci molto mercato per il serbo, considerato che anche il Galatasaray potrebbe farsi avanti. I giallorossi dovranno sostituire Victor Osimhen, tra l’altro nel mirino proprio della Juventus, e potrebbero provarci per Vlahovic dando vita ad uno scoppiettante derby di mercato che potrebbe favorire l’incasso della società bianconera. Non certo la destinazione ambita dall’attaccante ex Fiorentina, ma attualmente l’unica concreta. Certo il mercato non è ancora aperto e basta che si muova la prima società per dare il via alle danze. Al momento però per il serbo l’unica musica che si sente in lontananza è quella turca: tocca a lui decidere se aspettare il prossimo ballo.