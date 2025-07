Operazioni portoghesi in casa Juventus, tra chi esce e chi entra. I bianconeri, infatti, accolgono Joao Mario, terzino classe 2000 in arrivo dal Porto. Direzione opposta per Alberto Costa, che saluta la Juventus per accasarsi dai dragões, a distanza di qualche mese dal suo arrivo a Torino nel mercato di gennaio. Non un vero e proprio scambio, ma due operazioni parallele.

Le cifre dell’operazione

Joao Mario è atteso a Torino nelle prossime ore. Domani svolgerà infatti le visite mediche al Jmedical e sarà a disposizione di Tudor già dall’inizio della preparazione. La Juve ha sborsato per lui 12 milioni, mentre il Porto, per Alberto Costa, ne ha pagati 16. Joao Mario, nell’ultima stagione con il Porto, ha registrato 39 presenze, realizzando 6 assist. Il terzino ha dimostrato di avere una buona gamba e ottime qualità in fase offensiva, come dimostrato anche nelle partite disputate al Mondiale per Club.

Il suo profilo ha convinto il tecnico croato, pronto a dargli una chance nel suo 3-4-2-1. Joao Mario potrebbe infatti rivelarsi una soluzione interessante per la Juve, che però potrebbe affiancargli un giocatore più esperto: è noto l’interesse dei bianconeri per Nahuel Molina, terzino ex Udinese di proprietà dell’Atletico Madrid.