“È stato un po’ strano. Quando ha iniziato a parlare di politica e dell’Iran, è stato tipo: ‘Ehi, io voglio solo giocare a calcio, amico!'”. Statunitense, centrocampista, figlio d’arte, Timothy Weah ha commentato così, a caldo, l’imbarazzo per la surreale visita di una delegazione della Juventus alla Casa Bianca, ospiti del presidente Trump nello Studio Ovale.

I bianconeri nello Studio Ovale

I bianconeri sono negli Usa per partecipare al primo Mondiale per Club. All’evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Con i giocatori e l’allenatore Igor Tudor, il ceo bianconero Maurizio Scanavino, il general manager Damien Comolli, il direttore delle strategie Giorgio Chiellini e dai giocatori, Weston McKennie (l’altro americano), il capitano Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Dusan Vlahovic e appunto Timothy Weah.

Le fissazioni di Trump

Con la delegzione italiana il presidente Trump non si è smentito e ha sciorinato i suoi cavalli di battaglia. Il contrasto all’immigrazione, innanzi tutto: “‘La gente arriva, ma deve farlo legalmente. Come questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente li vogliamo. Devono dire di amare l’America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo”.

E la fissazione sulle donne nello sport. Ai manager juventini presenti ha chiesto se le donne possono unirsi alla squadra: ‘Avete mai avuto donne nella vostra squadra?’, ha detto Trump ribadendo la sua crociata contro gli ‘uomini che partecipano negli sport femminili’. “Ehi, io voglio solo giocare a calcio, amico!”.