Juventus contro Villareal, ottavi Champions League. “Non è un ottavo scontato, abbiamo entrambe il 50% di possibilità di qualificazione”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della doppia sfida contro il Villarreal negli ottavi di Champions.

“I tifosi spingeranno molto gli spagnoli e l’anno scorso hanno vinto l’Europa League – spiega l’allenatore – Dovremo fare una gara ordinata e con pazienza: non si passa all’andata, a meno che non vinciamo 3 o 4 a 0, ma la qualificazione si gioca su 180 minuti. Se bastano”.

Juventus, i precedenti con le spagnole

Anticipando la gara, fondamentale per la Juventus in un’annata avara di soddisfazioni in un campionato che la vede lottare al massimo per il quarto posto, cosa dicono i numeri sui confronti con le squadre spagnole?

Il bilancio è equilibrato: in 75 partite, 30 vittorie e 28 sconfitte. Ma il Villareal non appare come la più attrezzata in patria. Nel conto vanno messe tre finali di Champions League perse (due col Real e una col Barcellona) e una vinta in Coppa Uefa (contro l’Athletic Bilbao).

Villareal-Juventus, probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All: Emery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Vlahovic, Morata. All: Allegri.