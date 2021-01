Juventus-Napoli, streaming o diretta tv: dove vedere la Supercoppa Italiana e a che ora. Debutta una super telecamera con riprese da Playstation.

Andiamo a spiegare nel dettaglio dove vedere, in tv o in streaming, la Supercoppa Italiana. E soprattutto andiamo a vedere a che ora si gioca.

Juventus-Napoli, streaming o diretta tv: l’orario della Supercoppa Italiana

Juve-Napoli, finale di Supecoppa Italiana, si disputerà mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21.00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La finale di Supercoppa Italiana si giocherà a porte chiuse come le altre partite quindi potrà essere seguita solamente in streaming o diretta tv e non dal vivo.

Juventus-Napoli, streaming o diretta tv: ecco dove vedere la Supercoppa Italiana

Juventus-Napoli, finale della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai: canale di riferimento per godersi la partita, Rai 1.

In diretta streaming la partita sarà invece disponibile su RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai.

Basterà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare l’evento, o in alternativa scaricare l’app su smartphone o tablet.

Juventus-Napoli, streaming o diretta tv: super telecamera da Playstation per la Supercoppa Italiana

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Juventus-Napoli di Supercoppa per i telespettatori sarà come una sfida alla PlayStation grazie a una nuova telecamera dinamica, che verrà utilizzata per la prima volta al Mapei Stadium questa sera.

E’ la grande novità della PS5 Supercup, introdotta dalla Lega Serie A per regalare al pubblico a casa effetti speciali.

Come conclude La Gazzetta dello Sport, si tratta di una innovativa tecnologia che permetterà di seguire il pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale dello Stadio di Reggio Emilia.