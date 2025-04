Grande entusiasmo tra i tifosi dell’Inter, e non solo: la doppia semifinale di Champions League contro il Barcellona sarà trasmessa in chiaro. L’andata si giocherà mercoledì 30 aprile allo stadio Montjuïc di Barcellona, mentre il ritorno è previsto per martedì 6 maggio a San Siro. Questo evento sarà visibile gratuitamente per tutti, grazie alla normativa AgCom che tutela la diffusione degli eventi sportivi di rilevante interesse nazionale.

Una situazione simile si era già verificata nella stagione 2022-2023 in occasione del derby di Milano in semifinale, quando Amazon, detentrice dei diritti, si accordò con Sky per trasmettere la partita anche su TV8. Anche per questo nuovo doppio appuntamento europeo si ipotizza un accordo simile.

Normativa AgCom e possibili trasmissioni: le opzioni in campo

La normativa dell’AgCom prevede che eventi sportivi di particolare rilevanza sociale, come semifinali e finali di Champions ed Europa League con squadre italiane coinvolte, debbano essere trasmessi in chiaro e non in esclusiva codificata. Questo per garantire ad almeno l’80% della popolazione italiana l’accesso gratuito.

Per la semifinale tra Inter e Barcellona, Amazon potrebbe nuovamente collaborare con Sky per la trasmissione su TV8, oppure scegliere di rendere l’evento disponibile gratuitamente sulla propria piattaforma streaming, come eccezione. Inoltre, potrebbe anche decidere di cedere i diritti a una rete generalista come Rai o Mediaset. È molto probabile, in ogni caso, che la gara di ritorno – i cui diritti appartengono a Sky – venga trasmessa su TV8, canale già usato in passato per eventi simili.