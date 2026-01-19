La chiamano già “la guerra dei Rossi”. Una faida familiare. Una storia di liti, soldi spariti, avvocati, tribunali. Protagonisti: Valentino Rossi e papà Graziano. Bruta storia, figlio contro padre. E, in mezzo alla vicenda – piatto ghiotto per rotocalchi e prime pagine – c’è la compagna del 71 enne genitore che Valentino ha denunciato per “circonvenzione d’incapace”. All’epoca (2024) il 9 volte iridato era “amministratore di sostegno” del padre e controllando il suo conto corrente si era accorto che il “suo vecchio” aveva girato 200 mila euro alla compagna 54 enne (impiegata in un ufficio pubblico); cifra versata nell’arco di 12 anni di relazione. Di qui la causa civile.

La procura di Pesaro (Pm Irene Lilliu) ha dapprima incaricato lo psichiatra prof. Stracciari di Bologna poi altri luminari per stabilire se Graziano fosse davvero incapace di provvedere a sé stesso e ai suoi beni tanto da essere raggirato, come sostengono i legali e gli psichiatri messi in campo dal figlio Valentino. Risultato: è emerso che Graziano non ha alcun bisogno di avere un amministratore di sostegno. Il giudice di Pesaro quest’anno ha revocato a Valentino l’incarico di amministratore di sostegno perché appunto il papà “Ha la piena capacità di intendere e volere”. Valentino non si è appellato. Causa civile cessata a marzo 2025.

Iter penale

Tutto è cominciato con l’accusa di circonvenzione di incapace rivolta alla compagna del papà. È il caso di ricordare che nella famiglia Rossi i motori sono di casa: Graziano e Valentino sono stati entrambi dei campioni di moto in stagioni differenti. Graziano, dopo essersi separato dalla mamma di Valentino (Stefania Palma), ha avuto da una seconda compagna un’altra figlia, Clara Rossi che è rimasta al di fuori di tutta questa vicenda. La Procura comunque indaga sui prelievi sospetti. Valentino è apparso sereno mercoledì scorso quando a Roma ha presentato la squadra, il team VR 46 che prenderà parte al mondiale 2026 con i piloti Morbidelli e Di Gianantonio.

Il palmares di Valentino

Valentino ha esordito nel Moto Mondiale con la classe 125 nel 1996. L’anno dopo ha vinto il suo primo titolo mondiale in 125 con l’Aprilia. Nel 2000 è passato in 500 con la Honda e ha vinto. In sintesi: un mondiale 125, un mondiale 250 (entrambi con Aprilia), un mondiale 500 (con la Honda), 6 mondiali MotoGP: 2 con la Honda, 4 con Yamaha. Totale: 115 gare vinte, 235 podi, 65 Pole Position. Le sue piste del cuore? 10 vittorie ad Assen e Montmelò; 9 vittorie al Mugello e a Jerez. Carriera conclusa nel 2021 dopo 25 anni di attività. Carriera unica, da film tanto che a Urbino gli è stata conferita la laurea Honoris Causa in Comunicazione e pubblicità in quanto ha saputo costruire un linguaggio nuovo, immediato e popolare trasformando la MotoGP in fenomeno mediatico mondiale. Ha detto di lui Jovanotti: ”Valentino è uno che quando corre fa sognare, è rock’n’roll puro”.