La Juve ha fretta di cederlo e lo mette fuori rosa

Fondamentali le cessioni per la Juventus che ha fretta di completare almeno uno degli addii: Thiago Motta lo mette fuori squadra

Il ritornello è già partito. Anche per il calciomercato 2024 il tormentone non cambia. Come ogni estate, arriva il momento dell’attesa per i dirigenti della Serie A e non solo, i giorni in cui la frase più ascoltata è da anni la stessa: “Senza cessioni, non acquisteremo nessuno”.

Priorità inderogabile anche per le big quella di cedere gli esuberi, prima di poter completare la rosa con i rinforzi individuati. Un tormentone che coinvolge anche la Juventus che dopo aver piazzato il poker di colpi, da Douglas Luiz a Thuram, passando per Di Gregorio e Cabal, ora ha la necessità di sfoltire la rosa prima di procedere con altri innesti, almeno tre come affermato dallo stesso Giuntoli.

Di calciatori da cedere ce ne sono diversi per i bianconeri: l’obiettivo della Juventus è raccogliere oltre 100 milioni per finanziare i nuovi arrivi. Il nodo principale riguarda Chiesa: la sua cessione può portare a due nuovi acquisti, con Koopmeiners come pallino principale del responsabile del mercato juventino. Chiesa, ma non solo perché la lista dei cedibili è lunga e la conferma è arrivata sabato pomeriggio, con la lista dei convocati per il ritiro in Germania.

Una lista dalla quale sono stati esclusi i calciatori che non rientrano più nei piani di Motta, finendo ai margini della squadra, come Huijsen per il quale il destino è segnato.

Juventus, Huijsen ai margini: doppia pista estera

Il 19enne centrale spagnolo, lo scorso anno in prestito alla Roma, è da settimane sul mercato ma la richiesta della Juventus ha finora spaventato le pretendenti. Trenta milioni di euro, magari la possibilità di scendere a 25, ma non di più: questa la cifra per dare il via libera alla cessione del giovane difensore.

Il Paris Saint-Germain ci ha pensato, senza però andare all’assalto, cosa che invece vogliono fare sia Monaco che Stoccarda. Proprio queste sono le due piste più concrete al momento, anche se finora nessuna società si è avvicinata alla cifra richiesta da Giuntoli. La mossa di Thiago Motta, avallata ovviamente dalla società, è però chiara ed inequivocabile e apre ad un addio rapido del calciatore.

L’estero la destinazione più probabile, considerato che in Serie A non si registrano interessamenti, ma serve accelerare per poter poi operare in entrata, con Todibo principale obiettivo per la retroguardia. Il tormentone estivo del calciomercato si sta ascoltando già da qualche giorno e dopo un po’, come tutti i tormentoni, annoia. La cessione di Huijsen può aprire la strada ad una nuova musica nel mercato bianconero.