La Juve, ormai stufa, lo cancella ufficialmente: il segnale è chiaro

La Juventus si è stufata e decide di cancellare completamente il calciatore: è un chiaro segnale di mercato

La Juventus si è stancata. La società bianconera ha deciso di voltare pagina rispetto allo scorso anno e per farlo non ha cambiato soltanto l’allenatore. Dentro Thiago Motta, via Allegri e con lui alla porta anche diversi calciatori.

Una scelta precisa di Giuntoli, in accordo con il nuovo tecnico, anche se non è semplice piazzare sul mercato giocatori con lo stipendio molto alto rispetto alla resa degli ultimi anni. Qualcosa in uscita si è mosso, con gli addii recenti di Soulé e Huijsen, ma molto altro deve essere fatto e anche in fretta per avere poi il tesoretto da investire sugli acquisti che ancora mancano (da Todibo a Koopmeiners).

In fretta perché il campionato ormai sta arrivando: tra due settimane ci sarà il debutto in campionato contro il Como e la sconfitta contro il Norimberga ha già fatto scattare la prima discussione su Thiago Motta. L’ideale per il nuovo allenatore sarebbe avere tutta la rosa a disposizione prima possibile, cosa difficile soprattutto perché c’è un caso spinoso che Giuntoli fa fatica a risolvere: Federico Chiesa. Fuori dal progetto, in scadenza di contratto nel 2025, l’attaccante è sul mercato da settimane, ma nessuna offerta concreta è arrivata a Torino.

La Juventus ‘cancella’ Federico Chiesa: la mossa per la cessione

Una situazione complicata con cui finora Thiago Motta sul campo non ha dovuto fare i conti. Prima la vacanza post Europeo, quindi la squadra in Germania e Chiesa rimasto in Italia per iniziare la preparazione. Da qualche giorno però il calciatore ha iniziato ad allenarsi con il resto dei compagni e ora serve una svolta sul fronte cessione.

Che il 26enne non faccia più parte del nuovo corso bianconero lo si capisce anche dalle attività social del club. Anche se Chiesa partecipa pienamente alle attività del gruppo squadra, foto e video ufficiali pubblicati dalla società non lo ritraggono: ‘sparito’ totalmente, ‘cancellato’ in attesa che l’addio venga celebrato anche nella realtà. Il suo nome non compare neanche nello store online della Juventus: non si può acquistare la sua maglia, segno chiaro di quel che sarà il suo futuro.

Lontano da Torino, ma per capire in quale città approderà bisognerà ancora aspettare. Svanita l’opportunità Roma, mai decollata finora quella Napoli, la speranza di calciatore e società è la Premier League.

L’agente dell’esterno è stato nei giorni scorsi a Londra per provare a intavolare una trattativa con Chelsea o Tottenham, ma novità ancora non ce ne sono. I bianconeri sperano che arrivino presto, nell’attesa ‘nascondono’ Chiesa: per lui non c’è spazio nel nuovo corso juventino.