Juve, la batosta fa infuriare i bianconeri: c’è stata la prima ‘rissa’

Prima uscita stagionale negativa per la Juventus e scoppia la prima polemica: anche Thiago Motta finisce nel mirino

All’alba di un nuovo giorno c’è bisogno di tempo per veder sorgere il sole in tutto il suo splendore. Lo hanno pensato subito in casa Juventus, dove il ‘nuovo giorno’ è rappresentato da Thiago Motta e dal nuovo corso firmato dall’allenatore italo-brasiliano e dal Football Director Cristiano Giuntoli.

Prima che il sole splenda però c’è bisogno di tempo e se ne sono resi conti i tifosi juventini nel corso della prima uscita stagionale: contro il Norimberga, formazione che milita nella serie B tedesca, è arrivata una pesante sconfitta che ha fatto scattare qualche campanello d’allarme.

Certo non c’erano in campo tutti i titolari, anzi in realtà la formazione mandata in campo era imbottita di giovani, e mancava anche Matias Soulé che ha chiesto di non giocare visto il suo imminente trasferimento alla Roma. Una richiesta accolta da Thiago Motta che ha tenuto a minimizzare il ko nel post gara, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione, pur rimarcando come la squadra debba e possa fare di più.

Accadrà, soprattutto quando la rosa sarà al completo. Giuntoli lavora alle cessioni: l’addio di Chiesa potrebbe portare un doppio colpo, con Koopmeiners obiettivo principale e un attaccante esterno con Adeyemi e Galeno tra i papabili. Intanto però i tifosi hanno bisogno di rassicurazioni perché quanto visto in campo ha fatto scattare l’allarme con anche Thiago Motta finito sotto accusa.

Juventus, il ko alimenta i dubbi: nel mirino Thiago Motta

Il ko contro il Norimberga non è passato inosservato con i tifosi bianconeri, segnati da tre anni di delusioni, che hanno manifestato tutta la loro preoccupazione sul nuovo ciclo. Si è così creata una mini-divisione tra chi è convinto che la scelta di Thiago Motta sia quella giusta e chi, invece, è preoccupato perché l’ex Bologna non ha mai avuto esperienze da allenatore in una big.

Una sorta di rissa social che è la spia di quanta attesa (e speranza) c’è nei confronti della nuova Juventus. Una squadra che Giuntoli sta costruendo per puntare a vincere lo scudetto. Una missione che i bianconeri hanno scelto di inseguire puntando sul bel gioco, con una rottura importante con il passato.

Un passato che però è tornato a galla subito con il ‘fantasma’ di Allegri che è aleggiato sulla testa di Motta dopo la sconfitta nella prima uscita stagione. È solo calcio estivo, ma i tifosi della Juventus lo hanno preso tremendamente sul serio: a Motta il compito di placare gli animi e cancellare il recente passato.