L’Inter è stata eliminata agli ottavi di finale del Mondiale per Club per mano del Fluminense. La delusione per l’uscita anticipata dal torneo è stata immediata e palpabile. Tuttavia, a fare ancor più rumore sono state le dichiarazioni rilasciate dal capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, nel post partita. Senza fare nomi precisi, il numero 10 ha espresso il proprio disappunto per l’atteggiamento di alcuni compagni, lanciando un messaggio netto: “Ho visto cose che non mi sono piaciute. Chi non vuole restare all’Inter, vada via”.

Il caso Calhanoglu e la reazione social

Le parole di Lautaro sono state immediatamente collegate alla situazione di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco al centro di voci di mercato per un possibile trasferimento al Galatasaray. Il giocatore, dopo aver lasciato gli Stati Uniti a causa di un infortunio, è stato visto sorridente sui social da Istanbul, alimentando sospetti sull’effettivo impegno mostrato con la squadra. Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha indirettamente confermato il riferimento al numero 20. La moglie di Calhanoglu non ha tardato a rispondere via social, difendendo il marito con parole forti sulla lealtà e l’importanza di mantenere un cuore buono nonostante le difficoltà: “Alcuni persone non sono fedeli a te, ma al bisogno che hanno di te. Una volta che i bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un cuore buono, Hakan, le cose buone si moltiplicano”.

Un messaggio ampio e la gestione della crisi

Non è chiaro se il messaggio di Lautaro fosse rivolto esclusivamente a Calhanoglu o se intendesse criticare più giocatori all’interno dello spogliatoio. La generalizzazione della sua affermazione sembra indicare un malcontento più ampio. Ora toccherà alla società, guidata da Beppe Marotta, insieme a Cristian Chivu, gestire questa situazione complessa e trovare una via per riportare serenità in un gruppo in difficoltà.