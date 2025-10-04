La Nazionale del ct Gattuso verso il Mondiale con l’obbligo di vincere e così conquistare almeno i playoff. Due gli appuntamenti d’ottobre: con l’Estonia a Tallinn (11 ottobre) e a Udine contro Israele (14 ottobre). Per l’occasione “Ringhio” Gattuso ha convocato 27 giocatori che si troveranno tutti a Coverciano lunedì sera invece di domenica sera. L’Italia comincerà martedì mattina gli allenamenti a Coverciano fino a giovedì. Partenza venerdì per Tallinn dove si giocherà sabato alle 20.45 Rai1. Rientro sabato notte a Udine.

I convocati

PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario. DIFENSORI – Bastoni, Dimarco, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Gabbia, Mancini, Udogie. CENTROCAMPISTI – Barella, Frattesi, Cristante, Locatelli, Nicolucci Caviglia, Tonali ATTACCANTI – Cambiaghi, Orsolini, Pio Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni.

Due sole novità

Cambiaghi del Bologna e Nicolussi della Fiorentina. Agganciare la Norvegia capolista a punteggio pieno è forse una utopia vista la differenza reti estremamente favorevole agli scandinavi. Un fattore questo che decide in caso di arrivo a pari punti a fine girone. Dunque fondamentale vincere in Estonia e non perdere con Israele. Tornano in nazionale il romanista Cristante per il centrocampo e il milanista Gabbia per la difesa. Coppia di centravanti confermata: Kean- Retegui, i due hanno funzionato. Non ci sono in difesa l’infortunato Buongiorno e il lungo degente Leoni.