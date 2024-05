Nazionale già a Coverciano. Cominciata con il raduno fiorentino di fine maggio l’avventura dell’Europeo in Germania (14 giugno-14 luglio 2024). Il Ct Spalletti ha convocato 30 azzurri di 13 club secondo la regola del “frazionamento” tanto cara ai suoi predecessori: Donadoni (2008, 14 club), Prandelli (2012, 12), Conte (2016, 13), Mancini (2021, 13). Anche loro come Big Luciano chiamarono giocatori da squadre straniere (addirittura 4 con Conte) tra oriundi ed “emigrati “ in altri tornei del Continente. Unica differenza che la lista all’epoca era composta solo da 23 unità. Ora Spalletti dovrà “tagliare” la lista e scegliere, entro il 6 giugno, i 26 elementi che andranno all’Europeo. Al raduno di Coverciano si sono presentati in 27: assenti giustificati Scalvini e Scamacca, ancora impegnati nel recupero di domenica con la Fiorentina. E poi c’è il forfait di Acerbi alle prese con i postumi della pubalgia. Lunedì il nerazzurro sarà operato. Avrebbe voluto rispondere alla convocazione ma il timore era quello di andare incontro a una brutta figura già magari alla “prima” nel torneo non essendo al top. Quindi niente europei e almeno 1 mese e mezzo di recupero.

LA ROSA DI SPALLETTI

PORTIERI – Donnarumma, Vicario, Meret, Provedel

DIFENSORI – Darmian, Scalvini, Mancini, Buongiorno, Bastoni, Calafiori, Gatti.

LATERALI – Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Cambiaso.

CENTROCAMPISTI – Folorunsho, Ricci, Fagioli, Frattesi, Lorenzo Pellegrini, Cristante, Jorginho, Barella.

ATTACCANTI – Chiesa, Scamacca, Retegui, Raspadori, El Shaarawy, Orsolini, Zaccagni.

PROBABILE FORMAZIONE

Donnarumma, Darmian, Buongiorno Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Chiesa, Pellegrini; Scamacca.

IL CALENDARIO AZZURRO

Primo match il 15 giugno a Dortmund (ore 21): Italia- Albania.

Secondo match il 20 giugno a Gelsenkirchen (ore 21): Spagna-Italia.

Terza partita a Lipsia il 24 giugno sempre alle ore 21: Italia-Croazia.

La finale si giocherà a Berlino il 14 luglio alle ore 21.

Prima dell’europeo l’Italia di Spalletti disputerà 3 partite-test: martedì 4 a Bologna Italia-Turchia; mercoledì 5 a Coverciano nel pomeriggio (ore 17) Italia-Italia under 20; e dopo la lista definitiva dei 26 per l’Europeo gli azzurri affronteranno ad Empoli la Bosnia (20.45); lunedì 10 la partenza per il ritiro di Iserlohn (Germania).