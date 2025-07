Dal nerazzurro della Dea a quello dell’Inter. Ademola Lookman, esterno d’attacco sempre andato in doppia cifra nelle ultime tre stagioni (52 gol totali), ha fissato il proprio obiettivo: trasferirsi all’Inter. L’interesse è reciproco, perché Cristian Chivu pare averlo messo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il proprio attacco, attualmente formato da Lautaro Martínez, Thuram, Pio Esposito e Bonny, all’Inter da pochi giorni. L’Atalanta, però, chiede 50 milioni per il trasferimento di uno dei suoi giocatori più determinanti.

Ballano 10 milioni

Lo sforzo per portare Lookman all’Inter è di quelli importanti. Marotta e Ausilio, per farlo trasferire da Zingonia ad Appiano Gentile, dovranno infatti trattare con Percassi, che aveva già espresso la posizione favorevole della Dea. Attualmente, tra la richiesta dell’Atalanta e l’offerta dell’Inter, però, ballano ancora 10 milioni. L’attaccante nigeriano potrebbe dunque lasciare l’Atalanta in questa sessione di calciomercato, a un anno di distanza dalle voci sul PSG che hanno pesantemente condizionato la primissima parte della scorsa stagione.

Lookman, dunque, sembra rappresentare per l’Atalanta il sacrificabile con cui poter far cassa dopo Retegui. Ora la palla passa all’Inter, che dovrà fare l’offerta giusta in grado di accelerare il processo di partenza di Lookman dalla Dea. L’acquisto di un giocatore come Lookman consentirebbe all’allenatore dell’Inter di sperimentare nuove soluzioni tattiche, così come nuovi moduli, tra cui il 3-4-2-1 o il più classico 4-3-3.