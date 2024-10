La storia delle accuse di stupro contro Mbappè in Svezia, lui: “Solo fake news”

Kylian Mbappé sta attraversando un periodo particolarmente difficile dopo il suo trasferimento dal Psg al Real Madrid. Non solo si trova coinvolto in una complessa disputa finanziaria con la sua ex squadra, ma ora è anche al centro di gravi accuse di stupro. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, la polizia di Stoccolma ha aperto un’inchiesta riguardante un’accusa di violenza sessuale che sarebbe avvenuta nella capitale svedese. Il giocatore ha prontamente reagito, definendo le accuse come “fake news” attraverso un post sui social media.

Le accuse

Le accuse contro Mbappé sarebbero legate a un evento avvenuto giovedì sera a Stoccolma. L’attaccante francese si trovava al ristorante Chez Jolie con un gruppo di persone, per poi spostarsi in un locale notturno chiamato “V”, dove ha incontrato altre persone. In seguito a quella serata, una donna avrebbe denunciato alla polizia di essere stata violentata, secondo quanto riportato dal quotidiano svedese. La presunta violenza si sarebbe verificata nel centro di Stoccolma, e la polizia ha confermato che un’indagine è in corso. Tuttavia, non è stato reso noto se Mbappé sia formalmente indagato o solo collegato agli eventi.

L’accusa ha creato un grande scalpore, soprattutto perché Mbappé non era stato convocato dalla nazionale francese per il match di Nations League contro Israele, che si è giocato proprio a Stoccolma quella sera. Il motivo dell’assenza, secondo l’allenatore Didier Deschamps, era dovuto a problemi fisici. Tuttavia, la presenza di Mbappé in un locale notturno ha sollevato polemiche, alimentate dalla circolazione di una foto che lo ritraeva all’interno del club.

La risposta di Mbappé

Di fronte alle gravi accuse, Mbappé ha immediatamente preso posizione, definendo le notizie false e calunniose. Ha anche suggerito che tali accuse possano essere collegate alla sua imminente udienza con la Lega Calcio francese, durante la quale il giocatore chiederà il pagamento di 55 milioni di euro in stipendi e premi arretrati dal Psg.

L’entourage del calciatore ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui si condanna la diffusione di informazioni ritenute “false e irresponsabili”, sottolineando che verranno intraprese azioni legali per proteggere l’immagine di Mbappé e perseguire chiunque contribuisca alla sua diffamazione. La dichiarazione esprime inoltre preoccupazione per quella che viene definita una “metodica distruzione” dell’immagine del giocatore, promettendo di reagire con fermezza contro queste accuse.

L’Inchiesta della polizia svedese

Le autorità svedesi hanno confermato che l’inchiesta per violenza sessuale è attualmente in corso, anche se non sono stati divulgati dettagli specifici sul sospettato o sulle circostanze precise della denuncia. La polizia di Stoccolma è stata vista stazionare nei pressi dell’hotel dove Mbappé e il suo entourage alloggiavano durante il soggiorno in città, alimentando ulteriori speculazioni sulla connessione tra il giocatore e l’indagine.