Ha superato gli 80 anni ma per Lamberto Boranga lo sport competitivo resta un terreno naturale. Ex portiere di Perugia, Fiorentina e Cesena e oggi campione Master di atletica, non si pone limiti: “Si può fare. Certo, se sei in forma e sei allenato. In fin dei conti a 82 anni si è solo dei ragazzi adulti”. Medico e cardiologo sportivo, Boranga è stato appena tesserato dalla Trevana e ad ottobre giocherà almeno una partita in Prima Categoria umbra. “Poi si vedrà. Non voglio certo entrare nello spogliatoio e comandare” ha spiegato. Per prepararsi si sta allenando da un mese con Marco Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell’Inter: “Ho buone sensazioni, ma non so se riuscirò a fare tutta la partita”. Il ritorno a Trevi ha un significato speciale: “Da ragazzo ero un po’ così e il calcio mi ha davvero aiutato tanto. Mi hanno messo in porta perché in attacco ero troppo bravo e non ce n’era per nessuno”. Durante un convegno organizzato per il suo libro Parare la vecchiaia, gli è stato proposto di tornare lì dove tutto è iniziato: “Alla fine ho detto: vai, proviamo”. Non mancano ironia e orgoglio: “Diego Armando Maradona è stato l’unico che mi ha fatto ombra. Non ci fosse stato, sarei diventato io il numero uno al mondo”. Il suo segreto? “L’età anagrafica non conta. Conta l’età biologica: io ne ho tra i 58 e i 62, nei giorni migliori anche 50”.