Il calciatore Lamine Yamal fa parlare di sé per le sue prodezze con la maglia del Barcellona e con quella della nazionale spagnola, ma anche per le sue avventure fuori dal campo. Tra lusso, flirt e party di ogni tipo, l’ultima polemica sul fuoriclasse arriva direttamente dalla sua eccentrica festa di compleanno, quella dei 18 anni, l’evento più chiacchierato di questa caldissima estate spagnola. Il talento del Barcellona, per il party che si è tenuto in una lussuosa villa a Olivella, nel Garraf, avrebbe ingaggiato persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento nel corso della serata.

La denuncia dell’Adee

Alla festa di compleanno di Yamal hanno partecipato ospiti di ogni tipo: compagni di squadra, influencer e cantanti vari. Per i suoi 18 anni, Yamal ha infatti organizzato un party sensazionale, senza badare a spese. Intrattenimento e tanto divertimento. Eppure, non sono mancate le polemiche: l’Adee (l’associazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo), ha pubblicato una nota ufficiale sui suoi profili social, diventando subito virale e generando molto clamore in tutto il Paese. L’associazione sostiene infatti che per la festa di Yamal siano state assunte persone affette da nanismo al solo scopo di intrattenere gli invitati.

“L’associazione annuncia che intraprenderà azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità, considerando che tali azioni violano non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una società che aspira a essere equa e rispettosa”, si legge nel comunicato dell’associazione.

La nota prosegue: “In occasione del compleanno del giovane calciatore, figura di spicco dello sport spagnolo, persone affette da nanismo sono state assunte esclusivamente per attività di intrattenimento e promozione. Per l’Adee, questo tipo di pratica è intollerabile perché perpetua stereotipi, alimenta la discriminazione e mina l’immagine e i diritti delle persone affette da acondroplasia o altre displasie scheletriche, nonché di tutte le persone con disabilità. È inaccettabile che nel XXI secolo le persone affette da nanismo continuino a essere usate come intrattenimento in feste private, e la cosa è ancora più grave quando questi incidenti coinvolgono personaggi pubblici come Lamine Yamal. La dignità e i diritti della nostra comunità non sono intrattenimento per nessuno, in nessuna circostanza”. Di ciò che è realmente avvenuto alla festa di Yamal si sa davvero poco: agli invitati, infatti, sono stati ritirati gli smartphone per non scattare foto o girare video.