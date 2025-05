Reduce dalla sconfitta in finale contro Alcaraz, Jannik Sinner si lascia sfuggire un’ammissione che lascia i fan senza parole

Ha dato spettacolo, dentro e fuori dal campo. Jannik Sinner non ha vinto gli Internazionali, ma a Roma è stato l’assoluto protagonista. In pochi pensavano che potesse arrivare in finale subito, al primo tentativo dopo tre mesi di stop.

Invece, il numero 1 al mondo è riuscito ad arrivare fino in fondo, arrendendosi soltanto ad un Carlos Alcaraz che trova sulla terra il suo habitat naturale. Si è rivelato imbattibile lo spagnolo che ha spezzato i sogni italiani: prima Musetti, quindi Sinner sono caduti sotto i suoi colpi. Per entrambi l’obiettivo è rifarsi al Roland Garros, il secondo Slam dell’anno, al quale proprio Alcaraz si presenterà da campione in carica e grande favorito.

Lavorerà per sovvertire i pronostici Sinner e per dimostrare di aver chiuso definitivamente la pagina della squalifica per il caso clostebol. Una pagina che è stata protagonista per mesi e che ora è finalmente finita in soffitta, lasciando lo spazio al campo. Lì dove Jannik si lascia sfuggire un’ammissione che lascia di stucco i tifosi.

Sinner, obiettivo Grande Slam: ci sono riusciti in 5

Ha un obiettivo ben chiaro in mente Jannik Sinner e non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire, senza fare di tutto per provare a centrarlo.

Non un obiettivo qualunque perché il 23enne di San Candido ha le idee chiare su quel che sono le sue potenzialità e le sue ambizioni: “Mi fa molto bene giocare con Alcaraz prima di due grandi slam, mi dà un bel punto di riferimento“. Un aspetto importante, spiega Sinner, perché gli permetterà di capire “dove sono, soprattutto dove devo migliorare se voglio vincere il Grande Slam“.

Getta la maschera quindi il numero 1 al mondo e punta al grande obiettivo stagionale: vincere tutti gli Slam in uno stesso anno. Un’impresa riuscita a pochissime persone: due uomini e tre donne. Si tratta di Don Budge (da dilettante nel 1938), Rod Laver (ha vinto da dilettante nel 1962 e da professionista nel 1969), Maureen Connolly (da dilettante nel 1953), Margaret Smith Court (1970) e Steffi Graf (1988). Di recente a sfiorare il Grande Slam è stato Djokovic, battuto in finale agli Us Open nel 2021 da Medvedev e fermato da Alcaraz a Wimbledon nel 2023.

Lo stesso Alcaraz che sarà uno dei rivali di Jannik Sinner sulla strada che porta dritto alla storia del tennis: un duello che animerà le prossime stagioni del tennis mondiale.