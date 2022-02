Mentre a Napoli monta la febbre per il match scudetto contro l’Inter (assalto ai biglietti, caos online), i nerazzurri temono di perdere un pezzo pregiato. Scorie del derby: c’è infatti un giallo intorno al presunto sputo da parte di Lautaro Martinez all’indirizzo di Theo Hernandez.

Lautaro Martinez ha sputato a Theo Hernandez?

Le immagini video, rimbalzate di social in social, non chiariscono: l’argentino, appostato in tribuna (era stato stato sostituito) segue rabbioso l’uscita dal campo del francese, appena espulso per un fallaccio su Dumfries. La scena è concitata, Lautaro visibilmente alterato.

Parla solo – si riferiscono insulti veementi – o sputa dall’alto verso l’avversario? Il problema è che, quand’anche lo sputo non fosse dimostrato, gli insulti potrebbero essere ugualmente finiti nel referto arbitrale.

Penderebbe cioè la minaccia di una squalifica per l’attaccante, proprio in vista del Napoli arrembante. Si vedrà. Intanto l’agenda resta fittissima. Oggi c’è già un altro importante appuntamento: la Roma frustrata dai pareggi e dalla poca considerazione degli arbitri, arriva stasera a San Siro per i Quarti di finale di Coppa Italia. Partita secca, da dentro o fuori.