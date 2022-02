Arianna Fontana, chi è la medaglia oro a Pechino 2022: le accuse alla Federazione e agli atleti maschi

Arianna Fontana conquista l’oro olimpico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 nei 500 metri dello short track femminile e accusa la Federazione di averle messo i bastoni tra le ruote.

Arianna Fontana accusa la Federazione: “Presa di mira dagli atleti maschi”

La campionessa olimpica, che ha conquistato per la decima volta in carriera una medaglia olimpica, ha raccontato in conferenza stampa: “Io e il mio coach (Anthony Lobello, che è suo marito, ndr) abbiamo passato tante situazioni difficili, c’erano persone che non ci volevano qui e non ci hanno aiutato affatto. La prima stagione dopo PyeongChang ci sono stati atleti maschi che mi bersagliavano sul ghiaccio, facendomi cadere ogni volta che ne avevano l’occasione. Non era sicuro per me in quel momento allenarmi con il team in Italia. Questo è uno dei motivi per cui me ne ero andata in Ungheria”.

Arianna Fontana: “Milano-Cortina? Devono cambiare tante cose”

Sulla sua partecipazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha chiarito: “Devono cambiare tante cose, se non cambiano mi vedrete in un’altra veste. Cosa deve cambiare? Adesso siamo concentrati su questo momento, del futuro parleremo più avanti. Tutti hanno la loro opinione, io ho la mia. Rimango convinta della scelta di volere Anthony come allenatore, ieri sera è stato dimostrato che la scelta è stata la migliore”.

Chi è Arianna Fontana: i record, il marito-coach

Arianna Fontana è una pattinatrice di short track italiana, vincitrice di 10 medaglie olimpiche e di due Coppe del Mondo sulla distanza dei 500 metri. E’ nata a Sondrio il 14 aprile del 1990.

Si è inoltre laureata Campionessa europea per 7 volte ed è salita sul podio dei Campionati Mondiali in 4 occasioni (argento a Mosca 2015, bronzo a Sheffield 2011, Shangai 2012 e Dordrecht 2021).

Il record: come Stefania Belmondo

Con dieci medaglie olimpiche, Fontana è la seconda l’atleta che ha conquistato il maggior numero di medaglie ai Giochi Olimpici, insieme a Stefania Belmondo.

Il 31 maggio 2014 ha sposato a Colico l’ex pattinatore di short track italo-americano Anthony Lobello, suo coach.