ROMA – Un hater ha augurato la morte ai figli di Leonardo Bonucci su Instagram dopo che il calciatore aveva pubblicato una storia con l’immagine dei due bambini vicino a lui: “Te devono morì tutti e due i figli”. Immediata è arrivata anche la risposta del difensore della Juventus e della Nazionale: “Sei uno schifo”.

“Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri – ha scritto Bonucci in una stories su Instagram, postando anche il messaggio dell’hater – Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei”.

Non è la prima volta che Bonucci viene preso di mira da pseudo tifosi sui social network. Questa volta, però, il calciatore ha voluto dire basta. Soprattutto perché spesso a essere coinvolti sono i suoi due bambini e, in particolare, il piccolo Matteo, che, nel luglio 2016, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’insorgenza di una patologia acuta. Minacce erano comparse anche sul profilo della moglie del giocatore.