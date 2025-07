Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina negli anni Ottanta e Novanta, 64 anni, è stato trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze. Sulle cause del decesso non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. Sul posto è intervenuta la polizia dopo l’allarme dato da un familiare.

Chi era Celeste Pin

Ha vestito per 200 volte la maglia viola in carriera, che ha chiuso con la maglia del Siena. Pin totalizzò 263 presenze complessive nella massima serie con 3 gol. Iniziò la sua carriera nel calcio che conta da Perugia. Con i viola giocò la finale di Coppa Uefa 1989-90 persa contro la Juventus. Lasciò il calcio a metà anni Novanta, rimanendo a Firenze e dedicandosi sempre al calcio, ma come dirigente. Negli anni è stato dirigente di vari settori giovanili di squadre fiorentine. Da anni si occupava del settore immobiliare.