L’Inter non si arrende nella corsa a Ademola Lookman. Dopo il primo tentativo da 40 milioni, ritenuto congruo da Beppe Marotta e Piero Ausilio, i dirigenti nerazzurri hanno chiesto alla proprietà americana Oaktree un ulteriore sforzo economico per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta. L’obiettivo è regalare a mister Chivu un attaccante estroso e già rodato in Serie A. Si parla di un rilancio di un paio di milioni, cifra che però al momento non sembra sufficiente a smuovere il club bergamasco.

La Dea, forte dell’interesse proveniente anche dalla Premier League, non ha fretta né bisogno di vendere. La valutazione di Lookman resta salda sui 50 milioni di euro, soglia sotto la quale l’Atalanta non intende scendere. La chiave per arrivare a una possibile intesa potrebbe però essere legata alla formula dell’offerta. I bergamaschi potrebbero accettare un’operazione da 45 milioni di base fissa, più 5 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili. A queste condizioni, la trattativa potrebbe concludersi rapidamente.

Il ruolo di Oaktree e le mosse dell’Atalanta

A decidere se l’Inter potrà spingersi fino a quella cifra sarà proprio il fondo Oaktree, proprietario del club nerazzurro. Il via libera finale dipenderà dalla loro approvazione. La situazione è tutt’altro che semplice: da una parte l’Inter ritiene di aver già fatto uno sforzo considerevole, dall’altra l’Atalanta non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi gioielli, anche a costo di trattenere un giocatore potenzialmente scontento.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società bergamasca si sta già cautelando. La dirigenza ha effettuato un primo sondaggio per Federico Chiesa, individuato come possibile sostituto di Lookman in caso di partenza. Si tratta per ora solo di un’esplorazione preliminare, utile a farsi trovare pronti nel caso in cui la trattativa con l’Inter dovesse davvero andare in porto.