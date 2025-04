Attacco pesante all’Inter e scoppia subito la bufera con l’accusa che non ha precedenti: i nerazzurri “devono vergognarsi”

Il passato che ritorna. E no, non è soltanto la possibilità del triplete che coinvolge l’Inter. Il passato ritorna anche per una pesante accusa con cui la società nerazzurra deve fare ancora una volta i conti.

Inzaghi e i suoi ragazzi restano concentrati sul campo e non si lasciano distrarre da quel che succede fuori dove, tra inchieste sulle curve e scommesse illegali il calcio continua a dare scandalo. Scandalo lo è stato anche Calciopoli nel 2006 con la Juventus, retrocessa in Serie B, a pagare il prezzo più alto dell’intera vicenda. Una vicenda che ha portato uno scudetto proprio all’Inter, grazie alla penalizzazione delle squadre che erano finite davanti ai nerazzurri in classifica.

Uno scudetto che ancora oggi, a quasi venti anni di distanza, fa discutere e solleva polemiche. Lo scudetto di cartone per i rivali dell’Inter ed ha a questo che fa riferimento Massimo Giletti, presentatore ma anche noto tifoso della Juventus, quando va all’attacco dei nerazzurri.

Giletti, accusa contro l’Inter: “Deve vergognarsi”

Il giornalista ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve in cui si è soffermato tra le altre cose proprio sulla vicenda Calciopoli, andando all’attacco dell’Inter.

“Continuo a ricordare agli interisti il sistema Inter – afferma Giletti nelle sue dichiarazioni –, si sono portati a casa uno scudetto di cartone di cui dovrebbero vergognarsi“. Secondo il conduttore “la moralità non va mai in prescrizione“: “Come disse il procuratore Palazzi, i reati commessi dai nerazzurri nel 2006 erano peggiori di quelli della Juventus, peccato solo che si erano dimenticati di verificare le intercettazioni che li riguardavano. Che casualità“.

Giletti continua nel suo attacco all’Inter e, pur ammettendo che anche la Juventus ha commesso errori e reati, ha sottolineato: “È vergognoso che tutti erano a conoscenza delle intercettazioni dell’Inter e nessuno le ha mai portate avanti“. Secondo il giornalista è “troppo comodo lasciar cadere in prescrizione le intercettazioni“, la prova che “era in atto una strategia“. Bordate ai nerazzurri dunque con lo scandalo Calciopoli che continua a far discutere a venti anni di distanza e non smette di creare polemiche e divisioni nel mondo del calcio italiano.

Un calcio che fa i conti anche oggi con i suoi troppi scandali e spera, prima o poi, di poter mettersi alle spalle tutte le inchieste degli anni passati.