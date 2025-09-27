Lorenzo il magnifico. Oro ai Mondiali di ciclismo under 23 in Ruanda. Un capolavoro. A 18 anni il genovese Lorenzo Mark Finn (papà originario di Sheffield, Inghilterra) è diventato campione del mondo staccando tutti con tre attacchi negli ultimi 40 km. Arrivo in solitaria al traguardo di Kigali. L’anno scorso era stato iridato juniores. Un magnifico talento, un predestinato del pedale. Fa già parte di una delle più importanti squadre del mondo come la Red Bull di Roglic e Pellizzari. Dall’anno prossimo sarà compagno di Evenepoel.

Gara perfetta. A 6 km. dal traguardo si è liberato della marcatura passiva dello svizzero Huber e si è lanciato tutto solo verso il traguardo proprio come un anno fa. Ha vinto con le braccia al cielo e 31” di vantaggio sull’elvetico. Va detto che Finn, già quarto nella prova a cronometro, è stato autore di una gara perfetta. Ha dedicato alla famiglia e a Fabiana il suo trionfo. Ma ha anche ricordato i suoi compagni di squadra (Borgo, Gualdi, Mattio): ”Sono stati tutti fantastici. Tattica perfetta. Il piano iniziale era quello di vedere cosa avrebbe fatto il Belgio. La prima metà della corsa è stata molto controllata, quando poi abbiamo dato una sgasata sul pavé, si è fatta subito selezione e sono riuscito a regalarmi un’altra gioia incredibile proprio come un anno fa”.

Primo oro nella spedizione azzurra

Nel primo storico mondiale africano, l’Italia aveva già centrato una medaglia: bronzo di Federica Venturelli nella Crono Under23. Quindi l’oro di Lorenzo, ligure di Avegno (area metropoli di Genova). Lorenzo ha aggiunto appena sceso dalla bici: ”Credevo alla vittoria più di 12 mesi fa. Sono molto legato alla Liguria, dove mi alleno… e rischio la vita ogni giorno”. I suoi genitori lo hanno seguito anche in Ruanda e Lorenzo lo ha rimarcato: ”Ci sono sempre o quasi quando gareggio. Mai dimenticherò quello che hanno fatto e fanno per me”.

Una spedizione iridata nella storia del ciclismo giovanile

Va detto. L’impresa di Finn a Kigali negli Under23, dopo l’oro a Zurigo, è qualcosa di speciale. È una bella pagina nella storia del ciclismo giovanile Italiano. Mamma Chiara e papà Peter, entrambi ingegneri (lei alla Ansaldo, lui alla Ericsson), seguono il loro ragazzo e lo sostengono nei suoi sogni di gloria e negli studi: farà la maturità da privatista avendo dovuto lasciare il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova.