Non ci sono più i falconieri di una volta. L’ultimo rappresentante della specie, quel Juan Bernabé che faceva volare l’aquila allo stadio per il tripudio dei tifosi della Lazio prima che il suo presidente non lo cacciasse per indegnità, non si è lasciato sfuggire l’occasione per, come si dice, prendere a calci chi è già caduto.

Per Lotito malore al Senato e corsa al Gemelli

Come definire il video in cui, venuto a conoscenza che il suo nemico giurato, il presidente Lotito, si era sentito male in Senato per essere poi trasferito d’urgenza con l’ambulanza al Policlinico Gemelli, senza nominarlo gliene dice di tutti i colori? A partire da quel “karma” con il quale sintetizza in uno sfogo social il suo strano modo di augurargli pronta guarigione.

Un altro modo per dire “chi la fa l’aspetti”, una specie di “ti sta bene”. Siamo lontani dalla falconeria cavalleresca, quella descritta nel “De arte venandi cum avibus” da Federico II di Svezia, lo “stupor mundi”.

“Io non ho paura né vergogna di dirlo, per tutto il danno che fa alle persone e anche alla Lazio. Io mai nella mia vita non ho insegnato niente a nessuno. Ho conosciuto nella mia vita tante persone buone, ma questa, credete a me, è un demonio. Quindi non si perde niente”. Una lezione di stile al contrario.

Saluti romani e protesi inguinali

Il coraggioso aquilifero biancazzurro si era distinto per dei saluti poco indiani e molto romani che gli valsero la cacciata. Seguita da un surreale contenzioso abitativo con lui ben deciso a non sloggiare da Formello nemmeno con le cannonate.

Fino al denudamento totale in favore di smartphone per un selfie di rara ignominia e assenza di senso del ridicolo per celebrare la nuova protesi, o impianto, o quel che sia, installato per rinvigorire le scarse pudenda. Quanto al suo di karma, vista la condotta, ha poco da fare lo spiritoso. Karma e gesso.