A tre giornate dalla fine del campionato, la Serie A entra nella sua fase più incandescente. La corsa allo scudetto è ancora apertissima, mentre alle spalle di Napoli e Inter infuria la battaglia per conquistare un posto nella prossima Champions League. Il rischio concreto di arrivi a pari punti, sia in vetta che in zona quarto posto, apre scenari complessi e potenzialmente clamorosi.

Secondo il regolamento vigente, in caso di parità tra due squadre al primo posto, il titolo si assegna attraverso uno spareggio secco in campo neutro, senza tempi supplementari. Diversa la situazione per la zona Champions: qui contano gli scontri diretti e, in caso di ulteriore parità, la differenza reti generale. Ma con tre o più squadre coinvolte, entrano in gioco mini-classifiche interne che possono ribaltare ogni pronostico. Ogni punto, da qui alla fine, può fare la differenza tra la gloria e l’Europa che conta.

Per lo scudetto c’è lo spareggio

Il Napoli è tre punti avanti all’Inter a 270 minuti dalla fine del campionato. Se alla fine le due contendenti si troveranno appaiate a pari punti, non si terrà conto degli scontri diretti, ma si giocherà uno spareggio. Una partita in gara unica, secca, giocata su un campo neutro (probabilmente l’Olimpico di Roma). Come funziona lo spareggio? 90 minuti, in caso di parità niente supplementari. Tutto si deciderà ai rigori.

Lotta per il quarto posto

Dopo la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina, la Roma si trova al 4° posto insieme alla Juventus e alla Lazio, con 63 punti. In caso di arrivo a pari punti tra queste squadre andrebbe considerata la classifica avulsa che, ad oggi, vede la Roma davanti alle altre con 6 punti guadagnati negli scontri diretti. Segue la Juventus a 5 e la Lazio ferma a 1. Decisiva, anche in questo senso, sarà la sfida della prossima settimana allo Stadio Olimpico tra le squadre di Baroni e Tudor. Il terzo posto sembra blindato dall’Atalanta, a quota 68. Poco più indietro delle tre sopra citate, Bologna a 62, Fiorentina a 59 e Milan, con una partita ancora da giocare, a 54.