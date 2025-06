Luciano Buonfiglio, 74 anni, napoletano, n.1 della Federazione Canoa e Kayac, è il numero presidente del CONI. Finita l’era di Giovanni Malagò che, per legge, non ha potuto iniziare il suo terzo mandato. Buonfiglio è stato eletto al primo scrutinio con 47 preferenze (ne bastavano 41). Il romano Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Paralimpico dal 2005 e suo principale antagonista, non è andato oltre le 34 preferenze. Gli 81 elettori hanno scelto il candidato della continuità, appoggiato da Malagò. Pancalli, che ha sempre rifiutato l’etichetta di “candidato della politica”, era sostenuto dal concittadino Paolo Barelli (presidente della FIN e capogruppo alla Camera di Forza Italia) e dal cagliaritano Angelo Binaghi, presidente della FITP (tennis e padel).

Sei i nomi sulla scheda elettorale:Pancalli, Buonfiglio, Carraro, Iannelli, Giancamilli e Checcoli. Si è ritirato Duccio Bartalucci,ex azzurro dell’equitazione ed ex ct della Nazionale di salto ad ostacoli. E si è ritirato pure Giuseppe Macchiarola, medico sportivo delle Nazionali di boxe per 16 anni. I lavori, iniziati alle 10.10, sono stati diretti da Claudia Giordani, medaglia d’argento in slalom alle Olimpiadi di Innsbruck 1976 e vicepresidente uscente del CONI. Alle 10.44 ha aperto l’assemblea al Centro Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa (Roma Nord) il presidente uscente.

Malagò: “Grazie anche a chi mi ha criticato”

Giovanni Malagò ha aperto i lavori con un “grazie anche a chi mi ha criticato” rimarcando di essere in un luogo magico, ”frutto del lavoro in tempo di record, un impianto in cui si respira cos’è il CONI multidisciplinare; un impianto come non esiste nessun altra struttura in Italia. È un qualcosa oggetto di orgoglio di tutti. Lo stesso orgoglio che mi ha accompagnato in questi 12 anni. Oggi i protagonisti siete voi, ma soprattutto lo è il CONI. Lo è stato ieri, lo è oggi e lo sarà domani”. Alle 13.47 c’è stato un commovente abbraccio tra Bonfiglio e Malagò.

Il ministro Abodi: “Piena collaborazione con Bonfiglio”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha mandato il suo messaggio al neo eletto presidente del CONI che “raccoglie il testimone dal presidente uscente che ringrazio per i suoi intensi e proficui 12 anni alla guida di un CONI vincente. A Buonfiglio auguro buon lavoro assicurando immediata e piena collaborazione con l’obiettivo di migliorare efficienza e utilità, non solo dell’Ente, ma dell’intero sistema sportivo italiano a beneficio della competitività e della utilità sociale dello sport in tutte le sue forme”.