Luna Rossa c’è. Sul campo di regata ha pareggiato i conti con Ineos Britannia dopo una regata combattuta. Ha perso la prima della giornata per squalifica. A pochi minuti dal via ha avuto un problema, cioè danni alla randa, che è stata sostituita.

Sono partite in salita le regate domenicali della finale della Wuitton Cup. Così Ineos Britannia si è presa gara 3 senza regatare ed è andata in vantaggio 2-1. La quarta regata è partita alle 16.13 quando sono state raggiunte le condizioni di vento necessarie.

Luna Rossa ha saputo mantenere una velocità maggiore di Ineos. Al secondo e terzo gate aveva 6” di vantaggio, al terzo situazione immutata. A metà regata il vantaggio e’ salito a 11”. Al quinto gate il gap era di 16”; in questo tratto la barca italiana ha toccato i 52 nodi di velocità. Al penultimo lato di regata Luna Rossa ha portato il vantaggio a 20”. I britannici hanno tentato nell’ultimo lato di bolina di recuperare, ma Luna Rossa ha resistito e ha vinto nettamente. Luna Rossa si è cosi’ prontamente riscattata nella quarta regata guidata dall’inizio alla fine e chiusa in volata. Lunedì giorno di riposo. Si riprenderà a regatare martedì 1 ottobre sul 2-2.

LUNA ROSSA E INEOS ANCORA UN PUNTO A TESTA

Britannia e Luna Rossa anche nel terzo giorno di finale della Louis Vuitton Cup si sono aggiudicate 1 punto a testa. È il caso di ricordare che la terza regata non si è mai corsa per il noto problema alla randa (vela grande) poco prima della partenza.

Ergo il Britannia si è trovato avanti 2-1 senza gareggiare. L’equipaggio italiano è riuscito però a riparare il danno prima dell’inizio della quarta regata; e questa quarta regata ha dimostrato tutto il valore della barca azzurra.

ABILI TIMONIERI

È rimasta in testa anche di 400 metri e 20”. I timonieri Bruni e Spithill sono riusciti a contenere la rimonta britannica con rara maestria. Giornata condizionata dal forte vento, a lungo sopra i 20 nodi, e che ha causato lo slittamento delle regate.

È piaciuta soprattutto la forza di reagire di Luna Rossa dopo aver barcollato non poco. Ma una volta metabolizzato il problema alla randa ( si è rotta una stecca che ha bucato la vela ) e incassato il ko senza gareggiare nel terzo round, ha ripreso a volare. Buon segno.