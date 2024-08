Luna Rossa spunta nelle acque di Barcellona: la vela italiana all’attacco della American’s Cup, i nomi dei 16 velisti azzurri

Spunta la Luna Rossa sulle acque di Barcellona. La Formula 1 del mare sfida un sogno proibito: la Coppa America. La regata più importante del Mondo. Una sfida mondiale iniziata nel 1870 e solo sfiorata dalla vela italiana. Al via nelle acque spagnole la prima giornata (22 agosto) della 37esima edizione con l’inizio delle regate preliminari. Quattro giorni di test che non daranno punti ma nei quali si potranno vedere all’opera nei match Race i cinque Challenger iscritti. Cioè Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alenghi Red Bull, Orient Express Racing Team. Più il defender Emirates Team New Zeland. I primi 2 classificati accederanno alla regata finale del quarto e ultimo giorno che decreterà il vincitore dell’evento. Poi dal 29 agosto via alla Louis Witton Cap.

Ambizioni fondate

Luna Rossa, cioè la Nazionale della vela italiana, è da 27 anni guidata da Patrizio Bertelli. Quest’anno è il sesto tentativo per conquistare la brocca d’argento da 90 milioni di euro. La prima Luna Rossa è stata varata 25 anni fa, poi ne sono seguite altre 9 che hanno portato questo nome in American’s Cup. Luna Rossa ha solo sfiorato l’impresa ma non ha perso la speranza di centrare l’obiettivo. Nella prima giornata Luna Rossa affronterà proprio i Neozelandesi detentori della Coppa e poi i francesi di Orient Express. Il doppio confronto a girone si concluderà l’8 settembre con le prime 4 imbarcazioni che accederanno alle semifinali ( 14-19 settembre ) con la prima classificata che sceglierà la sua avversaria. Le sfide saranno al meglio delle 9 regate ( passa in finale chi ne vince 5), con l’ultimo atto della Luis Witton che si svolgerà dal 26 settembre al 5 ottobre. La vincitrice accederà alla finale per l’American’s Cup contro il team New Zeland con un testa a testa al meglio delle 13 regate ( 12-27 ottobre).

Il team azzurro

Sono 16 i velisti della barca italiana. Tre i timonieri: Francesco Bruni, Jimmy Spithill, Ruggero Tita (oro olimpico a Parigi 2024). Tre i trimmer: Umberto Molineris, Andrea Tesei, Vittorio Bissaro. Tutti gli altri sono Cyclor. E cioè Enrico Voltolini, Nicholas Brezzi, Emanuele Leuzzi, Bruno Rosetti, Paolo Simion, Mattia Camboni e Luca Kirwan. Leader di Luna Rossa e’ Max Sirena, 51 anni, un veterano della American’s Cup che ha già vinto 2 volte con Oracle (2010) e New Zeland (2017). Dice:” Stiamo lavorando tanto e le impressioni sono positive. Queste regate preliminari sono un bel punto di riferimento per capire a che step di performance siamo arrivati, quale è il nostro livello di preparazione alla regata”.

Le caratteristiche della barca italiana

Luna Rossa ha una lunghezza di 20,7 metri, + 2 bompresso e larga 5 metri. Pesa 6.200 kg. Ha un equipaggio in gara di 11 uomini, un albero di 26,5 metri, un pescaggio di 3 metri e una velocità massima di 50+nodi di poppa.