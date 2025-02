Ancora una magia di Federica Brignone, ancora un trionfo al Sestriere. Fede ha fatto il bis. Ha vinto anche il secondo Gigante alla fine di una gara spettacolo: successo numero 34 in Coppa del Mondo. Un altro passo avanti verso la storia. Ora Federica guida la classifica generale con 999 punti, 190 più della svizzera Lara Gut-Berhami staccata di 77/100.

Quarta nella prima manche Federica Brignone, con un guizzo dei suoi ha messo tutte in fila a cominciare dalle tre avversarie che avevano fatto meglio di lei in mattinata nella prima manche: cioè la canadese Richardson (uscita), Lara ha chiuso come sappiamo e la neozelandese Robinson ancora una volta è finita alle spalle di Federica ma stavolta al terzo posto.

Resta giù dal podio ma ha raccolto uno dei migliori risultati in carriera Sofia Goggia che ha rimontato dal 17esimo posto finendo quarta a 1”18. Sesto posto per Lara Colturi. Federica aveva chiuso la prima manche a soli 12/100 dalla neozelandese Alice Robinson ma con una seconda manche strepitosa che l’ha proiettata nella top ten delle più vincenti in Coppa del Mondo, ha scavalcato Alice. Ha vinto il Gigante. Due Giganti in due giorni.

Non ha partecipato alla seconda manche l’americana Mikaela Shiffrin che non si è nemmeno qualificata. L’ultima volta in Gigante era successo a Soelden nel 2012 quando la statunitense aveva 17 anni. Sulla pista Agnelli, Fede ha dimostrato di essere pressoché imbattibile. Partita quartultima ha infilato il miglior tempo grazie al suo talento, alla leggerezza in pista e ad una straordinaria forza a mentale. Benché ancora sotto antibiotici, la valdostana ha dato il meglio di sé stessa confezionando l’ennesimo capolavoro.

Da larva a farfalla

Federica Brignone è in volo verso la Coppa del Mondo. Il doppio successo in Gigante sulle nevi piemontesi ha mandato in visibilio i tifosi passati dalla preoccupazione del mattino all’estasi del primo pomeriggio. Unanime il commento del pubblico:” Fede è stata bravissima, nessuna mai come lei”. Ed in effetti è proprio così. Lo testimoniano le medaglie olimpiche, le medaglie mondiali.

Ben 79 podi in coppa per Federica Brignone

Con il trionfo di sabato 22 febbraio, Fede oltre alle 34 vittorie vanta 26 secondi e 19 terzi posti. Meglio di lei in Italia c’è solo Alberto Tomba con 88 podi (50 vittorie, 26 secondi e 13 terzi posti). Non ci sono più parole per una atleta di 34 anni e 7 mesi che nel giro di 10 giorni ha vinto i Mondiali e 2 Giganti. In questa stagione delle meraviglie la Brignone è diventata la sola over 34 capace di centrare un bottino così prestigioso. Ed è la sola, sempre quest’anno, che ha colto successi in tre discipline: Discesa, SuperG e Gigante. Di più: ai mondiali di Saalbach la valdostana è diventata anche la più medagliata in assoluto meno giovane in un grande evento, Olimpiadi comprese. La prima vittoria in Gigante risale al 24 ottobre 2015. Numeri da fuoriclasse assoluta. Fenomeno.