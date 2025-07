Sinner da favola! Ha dominato Djokovic in una semifinale stellare per 3–0 (6-3, 6-3, 6-4) e ha conquistato la finale sull’erba di Wimbledon dove domenica alle 17 ritroverà Alcaraz, ripetendo la gara che ha deciso il Roland Garros. Per Jannik si tratta della prima finale a Wimbledon. Contro Nole, Sinner ha colto la quinta vittoria consecutiva meritatamente con 12 ace e l’81% dei punti vinti con la prima. Inoltre ha avuto il servizio più veloce: 216km./h.

L’impresa di venerdì ha permesso all’azzurro di chiudere il cerchio: è il più giovane ad aver raggiunto le quattro finali Slam di fila. Superato lo shock di Parigi; è pronto per la rivincita del Roland Garros. Quattro anni dopo Matteo Berrettini il tempio inglese del tennis è ancora erba di casa nostra. Di più: dopo Jasmine Paolini, Sinner è il quinto giocatore dal 1995 ad arrivare all’ultimo atto di ogni Slam. Niente da fare per Djokovic: piegato dall’età e dagli acciacchi ha trovato un Sinner stellare e il vecchio fuoriclasse ha dovuto inginocchiarsi davanti al fulmine di San Candido. A 38 anni, Nole, ha palesato alcuni limiti come i colpi corti, la stabilità, la difesa. Jannik in tre set, come in semifinale a Parigi, si è liberato del serbo.

Jannik pronto per la rivincita

Nessun azzurro ha mai vinto a Wimbledon ma Sinner potrebbe farcela. Potrebbe scrivere la storia. Perché vincere su quel campo, come dice Giorgio Specchia sulla Rosa, “vorrebbe dire cancellare uno degli ultimi tabù rimasti per lo sport italiano”. È vero che Carlos ha vinto gli ultimi 5 confronti, comprese le finali di Roma e Parigi, ma è altrettanto vero che oggi c’è un Sinner diverso e più fiducioso.

Le parole di Jannik

A fine match Sinner ha commentato: “È incredibile, ancora non ci credo. Questo era il torneo che guardavo da piccolo in tv e mai mi sarei immaginato di giocare addirittura la finale. E poi qui ci sono mio papà e mio fratello, ed è ancora più bello ottenere questo risultato davanti a loro. Ho servito bene, mi sono mosso molto meglio e credo che nel terzo set Novak non stesse bene. Era caduto nell’ultimo game del quarto di finale. Io comunque sono molto contento della mia prestazione. Prima facevo molta fatica sull’erba, ora mi trovo meglio. Cerchiamo con il team ogni giorno di lavorare con il giusto spirito. Per me è importante continuare così. Sarà un onore condividere domenica il campo con Carlos, dovrò spingermi oltre i limiti. Non so se riuscirò a fare meglio della finale del Roland Garros,ma darò il massimo”.