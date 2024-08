Magnifici Azzurri tra Paralimpiadi, vela e tennis aspettando il Golden Gala di Roma

Magnifici azzurri! A Parigi, Barcellona, New York. Aspettando, fiduciosi, la notte romana di atletica all’Olimpico, tappa della Diamond League in occasione del “Golden Gala Piero Mennea” (19 italiani in pedana tra cui Gimbo Tamberi, Marcell Jacobs, il triplista Andy Diaz, la mezzofondista Nadia Battocletti).

In gara anche 8 ori di Parigi, in testa Tebogo (re della velocità) e il gigante dell’Oregon (1,91, 124 kg), il pesista Ryan Crouser, detentore del record mondiale con un pazzesco 23,56. Sarà una notte magica. Nel frattempo siamo passati all’incasso in tre manifestazioni sportive di richiamo mondiale.

Paralimpiadi, pioggia di medaglie

Debutto travolgente ai Giochi Paralimpici di Parigi: 9 medaglie di cui due d’oro con la torinese Carlotta Gilli nei 100 farfalla (1’03”27) e il genovese Francesco Bocciardo nei 200 stile libero (2’25”99). Tutto sotto gli occhi di Sergio Mattarella, del ministro dello Sport Abodi e della ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli.

E prima del nuoto, l’Italia aveva centrato il bronzo del ciclismo ( inseguimento B4) con Lorenzo Bernard, in tandem con Davide Plebani ( pilota). Un podio tondo tondo: la loro medaglia era infatti la 600esima nella storia delle paralimpiadi.

Coppa America, vola Luna Rossa

Alla prima giornata della Louis Vitton Cup – anticamera delle finali di Coppa America – Luna Rossa ha battuto i francesi dell’Orient Express. Ma c’è da registrare l’incidente a fine giornata accaduto a New Zeland: lo scafo dei Kiwi è caduto dalla gru e gli invasi che sorreggono lo scafo sono stati danneggiati al punto che ora New Zeland deve fermarsi. Non regaterà contro Ineos e Orient Express: gare annullate. Una battuta d’arresto che ha messo il team in fibrillazione.

US Open, Sinner ha già un ritmo sa Slam

L’altoatesino ha compiuto un altro passo avanti. Dopo aver battuto l’americano McDonald, non senza brividi, ha dominato lo statunitense Michelsen con un punteggio inequivocabile: 6-4, 6-0, 6-2. Pratica sbrigata in 1h39’.

Match senza storia: qualche errore in avvio e poi è arrivata la 50esima vittoria stagionale. Affronterà (sabato)al terzo turno l’australiano Chris O’Connell, n. 87 del mondo, già affrontato ad Atlanta e a Miami, sempre sul cemento. O’Connell, vittorioso su Bellucci in 4 set (6-3,6-4,3-6,6-3), ha impedito il derby italiano Sinner-Bellucci. Tranciante Jannik:” Per vincere il torneo, devo crescere tanto”. Ora Sinner ha ritrovato il sorriso.