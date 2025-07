Il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione tecnica con Puma, firmando un accordo colossale che rafforza ulteriormente il legame tra il club inglese e il marchio tedesco. L’estensione della partnership, ora valida fino al 2035, rappresenta una delle operazioni commerciali più imponenti nella storia del calcio britannico. L’intesa supera di ben sei anni la precedente scadenza prevista per il 2029, portando nelle casse dei Citizens ben 100 milioni di sterline all’anno — circa 115 milioni di euro — per un totale che supera il miliardo di euro nel prossimo decennio.

Il City domina in Inghilterra e sfida i giganti d’Europa

Con questa mossa, il Manchester City stabilisce un nuovo record per quanto riguarda i ricavi da sponsor tecnico in Premier League. Il precedente primato apparteneva ai rivali cittadini del Manchester United, che nel 2023 avevano siglato un accordo con Adidas da circa 105 milioni di euro a stagione. L’intesa tra i Citizens e Puma proietta il club di Pep Guardiola al secondo posto nella classifica europea, dietro solo al Real Madrid, che incassa 120 milioni di euro l’anno grazie al suo accordo con Adidas. La leadership del City, dunque, non si limita al campo ma si estende anche al piano finanziario e commerciale.

Il confronto impietoso con il calcio italiano

L’accordo tra Manchester City e Puma evidenzia anche la profonda distanza che separa la Premier League dal calcio italiano in termini di introiti commerciali. I 115 milioni di euro annui garantiti al club inglese superano, da soli, i ricavi da sponsor tecnico combinati delle tre principali squadre di Serie A: Juventus, Inter e Milan. In particolare, la Juventus vanta l’unico contratto italiano nella top 10 europea, con 46,1 milioni di euro annui da Adidas.