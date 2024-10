Roberto Mancini, ct della nazionale saudita, si trova sotto accusa dopo il deludente pareggio 0-0 contro il Bahrein. Al termine della partita, il tecnico ha mostrato un gesto di stizza nei confronti di un tifoso che lo contestava, sottolineando il momento difficile che sta attraversando. Fino ad ora, Mancini ha ottenuto un solo successo nella sua avventura in Arabia Saudita, contro l’Indonesia, mentre ha registrato due pareggi, entrambi terminati con un rigore fallito, e una sconfitta contro il Giappone, attualmente in testa al girone con 10 punti.

Risultati del girone

L’Arabia Saudita, attualmente terza nel girone con 5 punti, si trova in una posizione difficile. La squadra è a un passo dalla qualificazione, dato che solo le prime due classificate di ogni girone accedono direttamente al Mondiale. La nazionale saudita infatti è a pari punti con Australia e Bahrein e mancano ancora sei match. Mancini ha commentato la situazione, evidenziando che “il problema è solo uno: se non segniamo, non vinciamo”. Ha poi aggiunto: “Se a ogni partita sbagliamo un rigore, tutto diventa ancora più complicato… Come risolverlo? Non lo so”.

Polemiche recenti

Il tecnico ha già affrontato polemiche in passato. Dopo la sconfitta contro il Giappone, un giornalista nipponico ha provocato Mancini chiedendo conto delle sue elevate aspettative rispetto ai risultati della squadra. Il commissario tecnico ha risposto con un’interruzione piccata: “Vuoi vedere il mio conto in banca?”. Inoltre, Mancini ha criticato i vertici del campionato saudita, lamentando l’alto numero di stranieri che giocano, un fattore che potrebbe influire negativamente sulla squadra nazionale.