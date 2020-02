BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Diego Armando Maradona è nella bufera per un video che sta girando sui social. Secondo gli utenti che stanno condividendo questo filmato, fino a farlo diventare virale, Maradona si starebbe drogando in panchina. Sui social scrivono: “L’assistente gli sta passando una busta di droga, per questo poi copre le telecamere. E’ chiaro…”.

Nonostante queste gravi accuse nei suoi confronti, Diego Armando Maradona non ha ancora risposto sui social network. Quindi al momento questa accusa non è né confermata, né smentita ma nel frattempo il video è diventato virale sui social network.

Maradona è il tecnico del Gimnasia La Plata, non allenava in Argentina da nove anni.

Maradona è tornato ad allenare in Argentina dopo nove anni. Nel mezzo esperienze in giro per il mondo tra Emirati Arabi e Messico. Adesso è il tecnico del Gimnasia La Plata, società che milita nella massima serie del campionato argentino di calcio.

Da calciatore, Maradona è stato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio. Da allenatore, non ha avuto le stesse soddisfazioni. Il Gimnasia La Plata potrebbe rappresentare l’occasione giusta per fare il definitivo salto di qualità da tecnico (video YouTube).