ROMA – Marco Ficini, tifoso della Fiorentina di 41 anni, fu investito e ucciso durante gli scontri tra sostenitori del Benfica e dello Sporting a Lisbona.

Era andato in Portogallo con tre amici per assistere al derby di Lisbona, ma nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2017 trovò la morte negli scontri tra le tifoserie rivali.

A quasi un anno di distanza, Luis Miguel Pina, 37 anni, l’uomo alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso Ficini, verrà processato con l’accusa di omicidio volontario e quattro tentati omicidi, come disposto dal giudice Sesifredo.

Secondo il quotidiano poroghese “O Jogo”, Pina fa parte del club degli ultrà No name boys del Benfica e durante i tafferugli scoppiati davanti allo stadio Da Luz alla vigilia del derby investì volontariamente Ficini per poi darsi alla fuga, lasciando il corpo del 41enne a terra in strada.

L’uomo venne identificato e arrestato dagli investigatori portoghesi grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona e ad alcune testimonianze.