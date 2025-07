Durante la conferenza stampa che precedeva la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea (finita 2-0 per i Blues), Enzo Maresca è incappato in una clamorosa gaffe. Intenzionato a sottolineare le difficoltà fisiche accumulate dal suo Chelsea, Maresca ha voluto porre l’accento sull’intensità della stagione europea e sulle fatiche affrontate fino a quel momento.

“Noi abbiamo giocato 63 partite. Le squadre europee arrivano a questa competizione in un modo diverso rispetto alle squadre brasiliane e del Sudamerica per la quantità di partite che abbiamo giocato. Però la stessa voglia di vincere che avete voi, ma le condizioni sono diverse: noi arriviamo dopo aver giocato 60 partite, e voi?”, ha dichiarato Maresca in tono polemico, rivolgendosi ai giornalisti brasiliani presenti in sala.

L’intervento voleva essere una critica al calendario europeo, ma ha subito incontrato un ostacolo inaspettato. Un cronista brasiliano, senza esitazioni, ha risposto: “70, 70 partite nello stesso periodo. Sono più partite”. La replica ha colto Maresca completamente impreparato, e il tecnico non ha saputo ribattere, limitandosi a un sorriso imbarazzato mentre in sala calava il silenzio.

LA ACLARACIÓN QUE DESCOLOCÓ A MARESCA El DT del Chelsea contó que su equipo había jugado 63 partidos a lo largo de la temporada y por ese motivo dijo que “las condiciones son diferentes” ante los sudamericanos. Sin embargo, un periodista brasileño aseguró que Fluminense jugó 70… pic.twitter.com/boE17yNYqX — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2025

Il tema dei calendari intasati e il silenzio che dice tutto

L’intervento di Maresca nasce dal contesto ben noto del calcio europeo, dove da tempo si dibatte sull’eccessivo numero di partite stagionali. Lo stesso Simone Inzaghi, quando era alla guida dell’Inter, aveva spesso sottolineato l’intensità degli impegni accumulati in una sola stagione.

Maresca intendeva inserirsi in questo discorso, ma l’effetto è stato l’opposto di quello sperato. Di fronte ai dati forniti dai giornalisti brasiliani, che hanno evidenziato come il Fluminense abbia giocato addirittura più partite del Chelsea — ben 70 — la sua argomentazione è crollata. La replica secca del cronista ha zittito ogni ulteriore commento e ha svelato una certa superficialità nella preparazione dell’intervento.