LONDRA – Multa record di 106.000 euro per eccesso di velocità, la più alta mai comminata nel Regno Unito, sospensione della guida per un anno e 18 punti in meno sulla patente per Mario Lemina, l’ex giocatore della Juventus ora al Southampton. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

In tre occasioni, il 25enne aveva omesso di dichiarare alla polizia di essere alla guida della Mercedes Mercedes-AMG GLA45 multata più volte per eccesso di velocità. Lemina aveva riferito di non sapere se in quel momento al volante ci fosse il fratello o il cugino, secondo quanto riportato da The Sun.

Convocato dalla Corte di Aldershot, Lemina non si è presentato per discutere la punizione, ma presto parlerà con il Southampton dell’accaduto. La multa record di 106.000 euro supera di ben 10.000 sterline il precedente primato del conduttore tv Ant McPartlin alla guida in stato di ebbrezza.

Lemina ha recentemente festeggiato la nascita del primo figlio Isaiah-King avuto con la modella belga Fanny Neguesha, scrive il Daily Mail.