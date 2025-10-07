Marziano Pogacar. Non ci sono più parole. Ennesimo trionfo. Con la maglia di campione del mondo ha vinto in solitaria la Tre Valli Varesine. Capolavoro tattico. Ha attaccato in discesa dove nessuno se l’aspettava a 20 km. dal traguardo di Varese.

Si è preso molti rischi in un paio di curve ma ha guadagnato un paio di metri che gli sono bastati per fare il vuoto. E’ la terza volta nella storia in cui un campione del mondo trionfa alle Tre Valli. Pogacar succede, in questa speciale classifica, a Francesco Moser (1978) e Eddy Merckx (1968). E’ il secondo successo di Tadej alle Tre Valli dopo il trionfo in volata del 2022.

Ordine di arrivo

1. Pogacar in 4h34’28”, il gruppetto di 9 inseguitori arriva dopo 45”. 2. Philipsen , 3. Alaphilippe, 4. Lapeira, 5. Higuita, 6. Skujins, 7. Johannessen, 8. Del Toro, 9. Kulset, 10. Izagirre.

Percorso da Busto a Varese

Tappone di 200 km con due novità: la salita dei Ronchi e la salita delle Cinque Piante. Due i circuiti: il cosiddetto “circuito corto” (anello di 15,9 km ripetuto sette volte) e il successivo “circuito lungo” (31,4 km ripetuto due volte).Ne è uscita la corsa dura come da copione. Una corsa che non ha lasciato mai un respiro, con 3.337 metri di dislivello e continui saliscendi tra Valcuvia, Valganna e Valceresio.

Partenza da Busto Arsizio alle 12.19, subito cinque al comando (quattro azzurri)e poco altro. La corsa si accende a 20 km dal traguardo quando Pogacar attacca in discesa e fa il vuoto con una facilità disarmante. Spettacolo puro. Passerella finale tra gli applausi. Taglia il traguardo sorridendo, a braccia levate, nel delirio popolare. Con 45” sul gruppetto inseguitore.

Tadej, l’uomo di parola

Pogacar è uomo di lealtà solide. Mantiene le promesse. Nel 2024 la Tre Valle Varesine era partita regolarmente da Busto Arsizio, ma un violento nubifragio costrinse gli organizzatori a fermare tutto prima del traguardo di Varese. Quel giorno il fuoriclasse sloveno, fresco campione del mondo, ringraziò l’organizzazione e nella circostanza ha promesso che sarebbe tornato per onorare la corsa e il pubblico lombardi.

Dodici mesi dopo Pogacar si è puntualmente presentato al via della edizione n. 104. Domenica scorsa era in Francia dove ha vinto l’Europeo. Sette giorni prima era in Ruanda (Africa) dove ha vinto il Mondiale per il secondo anno consecutivo. Vittoria n.105 e 2,5 milioni di follower Instagram. Sabato prossimo sarà al Lombardia a caccia della cinquina consecutiva.