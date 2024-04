Matteo Berrettini è tornato. Il tennista romano ha vinto il torneo ATP 250 di Marrakech battendo in finale in 2 set lo spagnolo Carballes Baena (7-5,6-2) con 5 ace e il 71% con il primo servizio. Il gigante romano ha così conquistato l’ottavo titolo della carriera. Contro lo spagnolo si sono rivisti i migliori colpi del suo repertorio alternati a (rari) momenti opachi. In ogni caso la sua vittoria e’ stata limpida. Ha battuto un avversario meno strapotente sul piano del gioco ma più resiliente. Matteo ha chiuso la pratica in meno di 2 ore ed ha convinto.

A Marrakech, antica città imperiale del Marocco, Matteo ha riscoperto la sontuosità del suo talento ed è tornato a gustare una vittoria di una finale ATP dopo18 mesi, cioè dall’ottobre 2022, quando a Napoli perse da Musetti. Matteo ha pagato un conto salatissimo ai guai fisici che lo hanno costretto a una lunga sosta medica. In Marocco ha ritrovato l’orgoglio e la volontà della finale di Wimbledon 2021, la prima ( e fin qui unica ) di un italiano nel tempio dei prati.

Berrettini non ha soltanto trovato il servizio che ricorda i tempi migliori ma anche l’efficienza atletica. Sabato sera non a caso ha vinto una battaglia di 2 ore e 42’ in rimonta contro un terraiolo puro come l’argentino Navone. Evidentemente funziona la cura Rog, il coach ex di Nadal che lo affianca da gennaio. In 7 mesi di forzato riposo Matteo ha impiegato questo lasso di tempo per calibrare al meglio gli sforzi. E c’e’ riuscito.

OTTO SUCCESSI IN CARRIERA PER MATTEO

In Marocco Berrettini ha conquistato la 13esima finale della carriera con 8 successi. Ha vinto a Gstaad ( terra) e Stoccarda (erba) nel 2019. Poi nel 2021 ha vinto il Queen’s ( erba) e ancora a Stoccarda. Nel 2022 ha rivinto a Londra il Queen’s. Tra le 6 finali perse, spiccano quella di Wimbledon del 2021 contro Djokovic (primo e unico italiano a raggiungerla) e quella del 1000 di Madrid sempre nel 2021 finale persa con Zverev.

MATTEO STANCO MA FELICE

Il tennista romano è apparso molto felice di questa esperienza marocchina . Ha centrato l’obiettivo con il sostegno del pubblico. Ai microfoni di Marrakech, subito dopo la premiazione, mentre i coriandoli volavano sulla terra rossa, Matteo ha ringraziato gli organizzatori, il suo team, l’avversario ed ha anche ricordato di aver superato i momenti difficili. Alla fine ha ringraziato il pubblico e lo ha definito incredibile:” Mi avete dato l’energia fin dalla prima partita”. In chiusura lo speaker del torneo ha tuonato :” Matteo, sei il gladiatore di Roma”.