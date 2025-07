Nella mattinata di mercoledì 16 luglio, Maurizio Sarri è stato ricoverato d’urgenza presso la clinica privata Villa Mafalda di Roma, dopo aver accusato un malore. Il tecnico della Lazio aveva regolarmente diretto la sessione di allenamento a Formello, dove la squadra si trova per il ritiro pre-campionato. Nulla sembrava presagire problemi: Sarri, classe 1959, era apparso in forma durante la seduta. Tuttavia, al termine dell’allenamento avrebbe cominciato ad avvertire sintomi preoccupanti, tali da richiedere un immediato trasferimento in ospedale per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni, e dal club filtra massimo riserbo.

Il ritorno sulla panchina biancoceleste

Il ricovero arriva in un momento delicato per Sarri, che da poche settimane è tornato alla guida della Lazio dopo le dimissioni rassegnate nel marzo 2024. Convinto dal presidente Claudio Lotito a riprendere le redini della squadra, il tecnico toscano è tornato con la voglia di rilanciare il progetto biancoceleste e proporre il suo consueto calcio offensivo e organizzato. Tuttavia, il contesto non è dei più favorevoli: il club non ha margini di manovra sul mercato e si trova in una fase di forte incertezza, con difficoltà a rafforzare l’organico. In questo scenario, la salute dell’allenatore rappresenta ora una nuova incognita per il futuro della squadra.